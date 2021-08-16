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奧麥斯颱風最快今生成「有些預測會來台灣」　變天時間曝

天氣圖。（圖／翻攝JTWC）

▲熱帶低壓距離台灣還相當遙遠，未來動向變數仍很大。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，熱帶性低氣壓這1、2天有機會增強為今年第12號颱風「奧麥斯」，至於會不會到台灣，「有些預測會喔」，但因時間還很久，看看就好，保持關注就可以。中央氣象局預報員張承傳則預估，熱帶低壓周二成颱機率較大。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，未來一周各地是多雲到晴、午後有局部雷陣雨的天氣型態，今、周二太平洋高壓較強，午後雷陣雨較少，以山區、近山區平地、大台北地區為主，有局部較大雨勢發生機率。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周三、周四高壓減弱，各地降雨較多，是近期水氣最多的時間，中南部沿海地區清晨至上午有零星短暫陣雨或雷雨，各地午後雷雨較明顯、時間較長；周五、周六高壓增強，午後雷雨範圍縮小至山區和大台北盆地。

氣象局觀測，熱帶低壓位於關島東方海面，向西北西移動，時速29公里，有發展為輕度颱風的趨勢。張承傳分析，熱帶低壓今成颱機率不是那麼高，周二成颱機率較大，因其未來行經環境條件沒那麼有利發展，發展速度較慢，也不見得發展起來，會不會成颱周二再看。

至於熱帶低壓是否會影響台灣？張承傳表示，預估它周末會接近到菲律賓東方海面到琉球一帶，路徑誤差滿大，還要再觀察1、2天。

彭啟明15日指出，「奧麥斯」颱風有機會在未來1、2天內生成，由於現在太平洋高壓非常穩固，它有可能沿著高壓下緣慢慢往西走，會不會接近到台灣，「有些預測會喔」，但因距離台灣還有3700多公里，時間還很久，看看就好不必過於擔心，一周前的颱風變動度都有1000公里以上，請大家保持關注就可以。

▼張承傳說，預估熱帶低壓周末會接近到菲律賓東方海面到琉球一帶。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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