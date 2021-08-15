第12號颱風「奧麥斯」將生成　最接近台灣時間點曝

▲日本氣象廳預測颱風「奧麥斯」未來路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到太平洋高壓的影響，未來一週各地多雲到晴，天氣型態相對穩定，但午後還是有局部短暫雷陣雨突襲，尤其各地山區和大台北地區有局部較大雨勢發生機率，而位於西太平洋上的熱帶性低氣壓有望形成為今年第12號颱風奧麥斯 （Omais），是否有撲台的可能性還有待觀察。

根據中央氣象局表示，今（15）日太平洋高壓開始西伸，各地多雲到晴，午後熱對流發展明顯較昨日緩和，主要在中南部山區、近山區及大臺北部分地區；氣溫方面，各地大多來到31至34度之間，其中花東縱谷地區有36度高溫出現。明（16）日天氣狀況與今（15）日相似，各地大致為多雲到晴的天氣，中南部沿海地區清晨至上午仍容易有零星短暫陣雨或雷雨出現。

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未來一周的天氣狀況，中央氣象局表示，週一至下週日(16日至22日)太平洋高壓增強，天氣穩定，各地為多雲到晴的天氣，午後局部短暫雷陣雨的範圍稍縮小，但仍以山區、近山區的平地及大臺北地區為主，局部地區仍有大雷雨、較大雨勢出現的可能。

中央氣象局提醒，週三、週四由於高壓勢力稍減弱，大氣較不穩定，午後雷陣雨的範圍會稍微增大，影響時間也可能延續較晚，雨勢的感受也會較明顯，週日至週四清晨到上午間中南部沿海偶有零星短暫降雨。

至於目前位於西太平洋上的熱帶性低氣壓，氣象達人彭啟明在臉書上表示，今年第12號颱風奧麥斯 (Omais，美國命名，漫遊的意思）將生成，後續仍有不少變動空間，離台灣還有3700公里以上，會不會侵襲台灣，說什麼都還太早。

臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，目前路徑變數仍大，這點應該沒什麼爭議，日本、中國、台灣、菲律賓都有可能，依現在資料看，最接近台灣的時點，會落在下週末附近，但最後是怎麼走有待觀察，這會是下星期的重點。

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