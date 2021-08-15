　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第12號颱風「奧麥斯」將生成　最接近台灣時間點曝

▲▼日本氣象廳預測颱風「奧麥斯」路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日本氣象廳預測颱風「奧麥斯」未來路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

 記者楊庭蒝／綜合報導

受到太平洋高壓的影響，未來一週各地多雲到晴，天氣型態相對穩定，但午後還是有局部短暫雷陣雨突襲，尤其各地山區和大台北地區有局部較大雨勢發生機率，而位於西太平洋上的熱帶性低氣壓有望形成為今年第12號颱風奧麥斯 （Omais），是否有撲台的可能性還有待觀察。

根據中央氣象局表示，今（15）日太平洋高壓開始西伸，各地多雲到晴，午後熱對流發展明顯較昨日緩和，主要在中南部山區、近山區及大臺北部分地區；氣溫方面，各地大多來到31至34度之間，其中花東縱谷地區有36度高溫出現。明（16）日天氣狀況與今（15）日相似，各地大致為多雲到晴的天氣，中南部沿海地區清晨至上午仍容易有零星短暫陣雨或雷雨出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未來一周的天氣狀況，中央氣象局表示，週一至下週日(16日至22日)太平洋高壓增強，天氣穩定，各地為多雲到晴的天氣，午後局部短暫雷陣雨的範圍稍縮小，但仍以山區、近山區的平地及大臺北地區為主，局部地區仍有大雷雨、較大雨勢出現的可能。

中央氣象局提醒，週三、週四由於高壓勢力稍減弱，大氣較不穩定，午後雷陣雨的範圍會稍微增大，影響時間也可能延續較晚，雨勢的感受也會較明顯，週日至週四清晨到上午間中南部沿海偶有零星短暫降雨。

至於目前位於西太平洋上的熱帶性低氣壓，氣象達人彭啟明在臉書上表示，今年第12號颱風奧麥斯 (Omais，美國命名，漫遊的意思）將生成，後續仍有不少變動空間，離台灣還有3700公里以上，會不會侵襲台灣，說什麼都還太早。

臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，目前路徑變數仍大，這點應該沒什麼爭議，日本、中國、台灣、菲律賓都有可能，依現在資料看，最接近台灣的時點，會落在下週末附近，但最後是怎麼走有待觀察，這會是下星期的重點。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
美國20年訓練、提供武器　阿富汗政府軍為何不敵塔利班
蘆洲河堤「男子自焚」！全身起火死亡
曾莞婷「收男星愛心告白」　抓包偷放閃
快訊／聯亞疫苗也要來了！　指揮中心將公布結果
颱風「奧麥斯」將生成　最接近台灣時間點曝
孟耿如更衣間聽怪聲　「細縫中有眼睛緊盯」！大叫嚇哭
全紅嬋爆紅「出現一堆親戚」！宗祠追認26世孫　網狂酸：夠現實

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／聯亞疫苗也要來了！　指揮中心將公布結果

曖昧男對話必加「187cm」她崩潰　網刷身材數據：好好笑（34E／165）

第12號颱風「奧麥斯」將生成　最接近台灣時間點曝

好市多人氣熟食「變了」！他咬一口難過發文…網友秒戰翻

全台悶熱、各地仍防午後雷雨　一張圖秒懂未來一週天氣

今天「本土+2」藏振奮玄機！　醫師嗨喊：全台清零要出現了

店家賀金牌送飲料！女客「5帳號狂搶」還變裝兌換　遭拒怒報警

兩樣情！HUN餐飲集團加發紅包給員工　知名煲湯店「家.溫度」退出台中

敲響3次金鐘！曾國城「主持強在哪」　網揭1關鍵：贏過一堆人

日月潭魚虎「死亡泡泡」範圍擴大　縣府加強電撈持續管控

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

美國家庭在台迎接「新生兒」誕生 姊妹見萌娃回家反應暖翻眾網友

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

快訊／聯亞疫苗也要來了！　指揮中心將公布結果

曖昧男對話必加「187cm」她崩潰　網刷身材數據：好好笑（34E／165）

第12號颱風「奧麥斯」將生成　最接近台灣時間點曝

好市多人氣熟食「變了」！他咬一口難過發文…網友秒戰翻

全台悶熱、各地仍防午後雷雨　一張圖秒懂未來一週天氣

今天「本土+2」藏振奮玄機！　醫師嗨喊：全台清零要出現了

店家賀金牌送飲料！女客「5帳號狂搶」還變裝兌換　遭拒怒報警

兩樣情！HUN餐飲集團加發紅包給員工　知名煲湯店「家.溫度」退出台中

敲響3次金鐘！曾國城「主持強在哪」　網揭1關鍵：贏過一堆人

日月潭魚虎「死亡泡泡」範圍擴大　縣府加強電撈持續管控

馬桶堵塞「挖出一條條細根」！竟是對街「樹妖」爬2層樓⋯住戶嘆倒楣

先付1000變免費　五倍券政策「大轉彎」始末一次看　

快訊／蘆洲溪美越堤道「85歲男自焚」！全身起火燃燒亡

雷／《俗女2》上演「制服誘惑」！　PTT一片尷尬：跟爸媽一起看

詹子賢開轟兄弟解悶　歸功隊長王威晨3安氣勢

19歲終結者曾峻岳驚險解危　洪總賽後特別提點

我們是彼此的偶像　文姿云親曝東奧銀牌塔歐莉卡小故事

美國20年訓練、提供武器　阿富汗政府軍為何不敵塔利班

禮貌在哪？李光洙介紹親妹...金鍾國看完照片「斷聯」已讀不回

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知…氣炸了！醫一句話害5萬人噴淚

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

生活熱門新聞

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

為領360萬！5學生放棄台大改唸亞洲大學

「九年級生不會解ZIP！」　他驚嘆：老了

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

8顆1180太貴！　館長喊「月餅全額退款」

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升

24.9萬劑莫德納疫苗將抵台　分配規劃出爐

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

疫苗不夠打！陳時中點名1縣市「少開接種站」　網狂道歉

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

各地仍防午後雷雨　一張圖秒懂未來一週天氣

快訊／今增9例「2本土、7境外」

基隆飲料店老闆嗆爆！負評就扣員工薪水

更多熱門

相關新聞

熱帶性低氣壓有機會成颱　專家估週三進入觀察期

熱帶性低氣壓有機會成颱　專家估週三進入觀察期

近日太平洋高壓接手，台灣天氣逐步回穩。但根據中央氣象局資訊，目前西太平洋上又有一熱帶性低壓發展，其路徑持續向西，是否對台有影響，本週三、週四將是觀察期。天氣風險公司也表示，預計週四週五間，熱帶低壓將進一步靠近到菲律賓以東至台灣東南方，是否影響台灣，等到系統通過關島後會比較明確。

可能有颱風生成　一路向西靠近時間曝

可能有颱風生成　一路向西靠近時間曝

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

最快成颱時間曝　下周末抵台近海

最快成颱時間曝　下周末抵台近海

熱帶低壓生成！有可能增強成颱

熱帶低壓生成！有可能增強成颱

關鍵字：

颱風彭啟明天氣風險天氣特急奧麥斯Omais

讀者迴響

熱門新聞

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！真相傻眼

快訊／鳳小岳妻懷孕9月「痛失孩子」

「中壢外籍勞工都買房了！」網：月薪拚到50K正常

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

《小學堂》小西瓜近況曝光！

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

3惡煞棒砸檳榔店　「淡定西施」被神出來了

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

前輩氣吼「我就是要摸」啪啪戲來真的

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面