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屏東線上藝文節目好評再加碼 兒童青少年充實過暑假

▲屏東縣政府8月推出線上親子節目「夏日舞台夢」 。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

▲屏東縣政府8月推出線上親子節目「夏日舞台夢」 。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府8月推出線上親子節目「夏日舞台夢」內容包含馬戲、音樂、舞蹈、戲劇、布袋戲等內容，還有香蕉哥哥和檸檬姐姐帶動唱，在屏東藝遊官方YouTube頻道免費觀賞，邀請大小朋友共度充實愉快的線上藝文時光。

▲屏東縣政府8月推出線上親子節目「夏日舞台夢」 。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

為孩子們打造的「夏日舞台夢」共5集，內容包含《馬戲來我家》、《戲劇來我家》、《音樂來我家》、《舞蹈來我家》及《布袋戲來我家》等豐富內容，每場皆邀請不同的藝術家及表演團隊，帶領孩子們運用家裡的素材就能簡單手作及律動，還可以欣賞表演者帶來的精采演出。

除了免費上課外，為了鼓勵孩子們在家跟著一起動起來，另推出「動吃動舞蹈接力」徵件比賽，只要將孩子們跳舞的影片上傳，就有機會獲得圖書禮券等獎品。

針對青少年的部分，文化處邀請長年推動青少年戲劇教育的青藝盟，規劃「FUN膽相劇」線上戲劇課程，從「劇場概論」、「劇場行政」、「演員」及「燈光」四個面向來認識劇場，瞭解一齣戲的製作不僅僅是台上看見的表演演員而已，原來還仰賴幕後各個專業的分工，共播出8集，在後疫情時代下換個形式於劇場相見。

文化處表示，為讓孩子們在家也能持續接觸藝文、激發想像力與創造力，將許多精采的實體課程內容轉化成線上教學影片，看完影片還可參加隨堂測驗送神秘小禮的活動，更多詳情可上屏東縣政府文化處官網或粉絲專頁查詢。

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