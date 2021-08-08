豪雨釀農損1.8億！　雲林、屏東縣最嚴重「大片木瓜、落花生全毀」

▲農委會表示，主要受損作物為木瓜。（圖／記者賴文萱翻攝）
記者許展溢／台北報導
受8月上旬西南氣流豪雨影響，造成農業災情，農委會今（8日）中午公布，經農糧署、畜牧處彙整各直轄市、縣市政府查報資料至今上午11點，農業產物及民間設施估計損失計1億7873萬元。
農委會說明縣市受損情形，以雲林縣損失5182萬元（占29%）、屏東縣損失3730萬元（占21%）、台南市損失3330萬元（占19%）、嘉義縣損失2216萬元（占12%）及高雄市損失1750萬元（占10%）較為嚴重。
農產損失部分，農委會估計損失金額1億7006萬元，農作物被害面積4968公頃，損害程度19％，換算無收穫面積955公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積487公頃，損害程度18％，換算無收穫面積86公頃，損失金額4691萬元，其次為落花生、龍眼、食用玉米及西瓜等。
▲雲林農田積淹水造成嚴重農損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
農委會提到，畜產估計損失金額總計730萬元，受損畜禽主要為雞8.5萬隻，受損金額376萬元，其次為鴨、豬、鵝等。民間設施損失估計損失金額136萬元。農田流失及埋沒估計損失金額12萬元，主因台南市農田流失0.1公頃，其次為屏東縣。
另外，農委會指出，農業設施估計損失金額124萬元，主因屏東縣水平棚架網室被害面積12公頃，損失程度20％，其次為高雄市。目前已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，災情報告資料會持續彙整更新。
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