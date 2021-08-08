豪雨釀農損1.8億！　雲林、屏東縣最嚴重「大片木瓜、落花生全毀」

輕度颱風盧碧日前雖減弱為熱帶性低氣壓，但今（8/8）凌晨再度增強為輕度颱風。中央氣象局預報員劉宇其表示，盧碧颱風正快速往東北方移動，對台灣的影響漸小，但西南風仍持續影響台灣，今天主要降雨地區仍在苗栗以南，其中屏東山區累積雨量已經突破兩百毫米，西南風持續影響下、強對流仍有機會持續移入南部地區，今天仍要慎防大雨至豪雨等級雨勢。