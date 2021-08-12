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星宇航空9／23正式開航新加坡！　每週2班直飛、10月再增班次

▲星宇航空直飛樟宜機場。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空9/23起直飛新加坡樟宜機場，由A321neo執飛。（圖／星宇航空提供）

記者許維寧／台北報導

星宇航空近年積極開拓東南亞航點，今（8/12）再宣布於今年9月23日正式開闢桃園－新加坡航線，即日起正式開賣。9月23日起，每週二、四飛航桃園至新加坡航線，10月起每週再新增週六飛航，每週提供三班定期航班服務。

星宇航空今宣布，正式於9月23日開闢桃園－新加坡航線，即起開賣。星宇航空表示，新加坡為亞洲經濟和航運重鎮，疫情前也是東南亞旅遊勝地，有鑒於近期新加坡及台灣疫情控制得宜，且新加坡全國疫苗接種覆蓋率高，根據新加坡政府公告，即日起凡出發前21日皆停留於台灣之旅客，即可申請航空通行證（ATP）。

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▲星宇航空直飛樟宜機場。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空新加坡樟宜機場航班表。（圖／星宇航空提供）

星宇航空說，抵達新加坡機場後PCR採檢陰性即無需隔離，入境後可於當地自由活動，故規劃開航新加坡航線，為有商務差旅及返鄉探親需求的旅客提供更多選擇。但疫情期間各國旅遊限制條件不一，台北出發旅客務必預先查詢並備妥相關旅遊文件。

星宇航空目前以A321neo機隊飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等八個航點。機上防疫措施遵守疫情指揮中心規範，機組人員、客艙環境以至機上用品等，各環節皆加強管控及落實消毒作業，空服員於航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡。

詳細購票及班表資訊，可至星宇航空官網查詢。

▲星宇航空直飛樟宜機場。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空表示，機上防疫嚴格遵守中央流行疫情指揮中心規範。（圖／星宇航空提供）

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