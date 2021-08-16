熬過氣候變遷和荔枝椿象考驗　中寮神蜂俠侶獲蜂蜜品質評鑑大獎

▲中寮「蜂國蜂蜜莊園」吳俊賢夫妻囊括全國蜂蜜評鑑雙料、3特等獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投中寮鄉盛產龍眼，也是中部的龍眼蜜重鎮，今年因天氣枯旱乾冷等因素，產量驟減7成，但「蜂國蜂蜜莊園」吳俊賢、劉京妮兩位青農夫妻檔，卻把握少數龍眼絕佳花況，加上用心照顧百萬蜂群大軍，加上平時不碰菸酒和辛辣食物維持最佳嗅味覺，產品參加今年全國國產蜂蜜品質評鑑，榮獲2項龍眼蜜特等獎、1項荔枝蜜特等獎和1項荔枝蜜頭等獎。

南投縣長林明溱今天在中寮鄉農會理事長陳科材、總幹事林裕堂陪同下，一早專程前往贈匾祝賀；縣府指出，吳俊賢繼承父親吳國和的養蜂技術真傳，吳家父子14年前就曾同獲全國國產蜂蜜品質評鑑最高榮譽的龍眼蜜特等獎，蔚為養蜂界佳話，今年僅40歲出頭的吳俊賢、劉京妮夫妻倆雙雙報名參加評鑑，還分別囊括龍眼蜜及荔枝蜜特等獎、龍眼蜜特等獎及荔枝蜜頭等獎。

▲吳俊賢夫妻熬過氣候變遷和荔枝椿象考驗，率百萬蜜蜂大軍勇奪全國蜂蜜評鑑特等獎。（圖／南投縣政府提供）

吳俊賢說，今年受氣候變遷和荔枝椿象肆虐影響，花期較早的南部龍眼蜜還能盛產，但中寮龍眼蜜足足減產7成；但夫妻倆謝絕噴藥，只能帶著蜂箱逐追防治荔枝椿象，又鎖定母花花況較佳的龍眼林放蜂採蜜，有時沒隔幾天就移動百萬蜜蜂大軍好幾次，最後才能採得約50加侖的絕佳龍眼蜜。

吳俊賢透露，夫妻倆從不抽菸喝酒、不碰辛辣食物，讓味、嗅覺保持在最佳狀況，才能分辨挑選出最佳的龍眼荔枝花蜜；儘管獲得全國評鑑特等獎，但夫妻倆謙稱，他們只是把蜜蜂照顧好而已，這項榮譽得歸功蜜蜂，大獎真正得主應該是蜂國的百萬蜜蜂大軍。

▲南投縣長林明溱（左）高度肯定中寮「蜂國蜂蜜莊園」吳俊賢夫妻的付出和成績。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，吳俊賢夫婦的特等獎龍眼蜜分裝後也只有400瓶左右，加上荔枝蜜和其它未得獎產品，整體才稍有盈餘，養蜂產業堪稱辛苦的良心事業；而夫婦倆鑽研養蜂不辭艱難，克服氣候變遷衝擊及荔枝椿象蟲害威脅，率領百萬蜂大軍產製最優質的龍眼蜜和荔枝蜜，獲得全國大獎肯定，實在難得，也誠心向國人推薦南投中寮的好蜜。



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