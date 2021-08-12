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南投砸13億蓋中寮環鄉道路　預計1年8個月打通山鄉任督二脈

▲中寮環鄉道路全線動工，南投縣政府盼能帶動地方發展新契機。（圖／南投縣政府提供）

▲中寮環鄉道路全線動工，南投縣政府盼能帶動地方發展新契機（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投中寮鄉因境內多山，交通路網受地形限制、聚落間聯繫不易，產業發展大受影響，為改善中寮鄉民進出、農產運輸及觀光發展問題，縣府與各界近年來努力爭取經費，終於在今年促成總經費超過13億元的環鄉公路動工，縣長林明溱表示，本工程將完善中寮鄉整體生活圈發展，對於地方經濟、農產和觀光產業，也有很大助益。

縣府指出，本工程將拓寬改善中寮鄉環鄉道路投22連接至和興村投26線，中央補助近11億元，縣府自籌約3億多元，共分3期施工，第一期工程已於今年4月開工，第2與第3期分別是北中寮的投22線連接投26線（19K+130至合興村22K+540，以及觀音亭16K+406至19K+130道路拓寬改善，總長6.134公里，有效路基寬9公尺，配置雙向雙車道，預計112年3月可以完工。

▲中寮環鄉道路全線動工，南投縣政府盼能帶動地方發展新契機。（圖／南投縣政府提供）

中寮環鄉道路今日舉辦動土典禮，除了林明溱，公路總局第二區養護工程處處長劉世桐、立委馬文君、行政院中辦執行長蔡培慧，中寮鄉長廖宜賢和多位村長、鄉民代表和在地鄉親，以及多位縣議員都共襄盛舉，儀式在戰鼓及祥獅獻瑞精彩的表演中揭開序幕，歡喜見證中寮鄉生活圈交通建設的進步。

林明溱表示，本工程計畫堪稱中寮鄉歷年來經費規模最大的單項交通建設，從他擔任立委時就一直爭取到現在，除了縣府排除萬難籌措配合款，也感謝縣籍立委們的協助及公路總局的同意補助，以及縣議會的支持，相信交通路網建構完成後，能為中寮帶來繁榮與發展，縣府也會持續開發新的觀光景點，把遊客帶進來消費，讓鄉親都有錢賺。
 

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