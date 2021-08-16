19歲小媽媽失聯5月　「胎兒姿勢」詭異陳屍冰箱！全裸遭狠捅50下

▲安娜與前男友育有一名4歲兒子，失聯多月後，前男友驚覺有異，才發現她早已被殺害。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

委內瑞拉一名年僅19歲的小媽媽失聯多月後，被前男友發現全身多處外傷，以雙手反綁、頭部被塞入兩腿之間的詭異姿勢，被塞入一個冰箱內，宛如胎兒，死狀十分奇怪。根據警方調查，死者全身遭人用螺絲起子捅了50下，而他的同居男友早就已經下落不明，警方正在全力追緝該名男子，希望能盡快釐清案情。

根據《鏡報》報導，這名19歲的年輕媽媽安娜（Ana Gabriela Medina Blanco）住在阿拉瓜（Aragua），但同時也經常往返加拉加斯（Caracas）。由於安娜平時就不太與家人聯絡，家人也早已習慣找不到安娜，所以她的失蹤一開始並未引起注意。她的繼父也直言，自己已經搬到其他地方，平時很少跟安娜聯絡。

安娜失聯後，她4歲兒子的父親、也就是前男友卻發現，這次與先前的情況不太一樣，已經長達5個月完全聯絡不上她本人，身旁的人也都不知道安娜的下落。

▲安娜的同居人早已下落不明。（圖／翻攝自推特）



安娜的前男友放心不下，不斷尋找她的下落，最後終於在7月29日親自找到安娜的現住處，怎知一進屋就聞到從廚房內傳來的陣陣腐爛惡臭。當他循著臭味打開冰箱後，竟發現安娜全身多處外傷，雙手被反綁、頭被塞進兩腿之間，且全身赤裸，就這樣以胎兒在母親肚子裡的姿勢被塞進冰箱內，嚇得他隨即報警。

據鄰居表示，他們最後一次看到安娜是在2月，也就是說，安娜有可能已經死亡超過5個月才被發現。警方發現，安娜的身上有多道傷口，初步判定是被兇手以螺絲起子捅了50多下。

安娜的屍體被發現時，她的同居人橋蘇（Josue）早已不知下落。鄰居曾經表示，橋蘇是一個非常善妒且有暴力傾向。目前警方仍在全力調查此案，並持續追緝橋蘇的下落。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast