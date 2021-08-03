全家出遊亂刀刺殺15歲妹　19歲男砍傷老爸「挾持爺爺當人質」

A 15-year-old girl has died following a disturbance at the holiday park in North Wales #Towyn #northwales https://t.co/a9vr1Ur5s6 — North Wales Live (@northwaleslive) August 1, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯近來發生血腥家暴案件，全家人一同開心到遊樂園遊玩時，19歲男子塞爾比(Matthew Selby)突然持刀殺死15歲妹妹，同時也刺傷父親，當警方到場時還挾持爺爺當人質，恐怖事件引發在場民眾恐慌，凶嫌目前已被逮捕。

當地媒體報導，事件上月31日下午3時發生在位於阿貝爾格萊(Abergele)的Ty Mawr Holiday Park遊樂園，事件導致一名15歲少女死亡、少女的父親也身受重傷。44歲女遊客卡莉(Carly Hargreaves)驚恐表示，當時大約有8台警車、3輛救護車還有1台醫療直升機到場，「我們在事發地點的後兩排，當時什麼都沒聽到，後來我一直在回想這件事，我的兒子也16歲了，如果今天發生在他身上是多麼悲傷的事」。

北威爾斯警方將此事件定調為「家暴事件」，沒有對大眾造成公眾威脅，並已將來自大曼徹斯特郡的男子塞爾比逮捕，對方將因為謀殺罪出庭受審，「我們希望大眾不要在網路上過度臆測這起案件，因為案件仍在調查中」。

▼全家人到遊樂園遊玩，卻演變成凶殘命案。（圖／示意圖／CFP）