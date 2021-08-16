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未婚夫慘死！她抱屍哭「肚裡孩子怎辦」　2可疑動作被查出是兇手

案發後，A女以死者未婚妻的身分赴現場認屍，還癱軟在準婆婆懷中。（東森新聞提供）

▲案發後，A女以死者未婚妻的身分赴現場認屍，還癱軟在準婆婆懷中。

圖文／鏡週刊

21年前，桃園發生一起駭人聽聞的袋屍命案！某電子公司副理遭人割喉殺害、裝進帆布袋棄屍，未婚妻接獲消息認屍，痛哭失聲，供稱未婚夫可能因為工程糾紛，遭歹徒綁架撕票，還屢次協助警方發現關鍵證據，但發現的過程太過詭異，反而引起警方懷疑，最後查出她使用假名、謊話連篇，她才坦承自己隱瞞已婚身分與死者交往，又不堪對方一再逼婚，才會動手殺人。

2000年10月27日傍晚，桃園楊梅一處池塘邊，被人發現一個藍白相間的大型帆布袋，獲報到場處理的員警回憶：「我們把袋子勾上來，一打開就看到一個男性頭顱，他的身體蜷曲，遭繩索、鐵絲綑綁，喉嚨被劃了一刀。」

▼死者C男與A女交往8年，論及婚嫁，不料最後命喪對方手中。

死者C男（圖）與A女交往8年，論及婚嫁，不料最後命喪對方手中。（翻攝畫面）

警方認出死者身上穿的是附近一間電子公司的制服，於是通知該公司員工到場協助指認，確定死者是該公司一名C姓副理後，隨即通知家屬認屍。

員警表示，當時死者的雙親、哥哥，與預定10天後結婚、已懷孕3個月的未婚妻A女都來了，她一看到屍體便驚叫痛哭，還抱著死者大喊：「我下半輩子怎麼過？肚子裡的孩子怎麼辦？」

▼死者的屍體在桃園楊梅被人發現，警方圍起封鎖線採證。

死者的屍體在桃園楊梅被人發現，警方圍起封鎖線採證。（東森新聞提供）

電子公司同仁證稱，前一天中午，C男接到電話後就離開辦公室，不久，一名歐巴桑打電話到公司，說孫子要綁架老闆卻綁錯人，把人丟在魚池裡，要他們快去救人。A女也向警方表示，未婚夫曾說公司計畫擴廠，他負責發包一些工程，懷疑因此遭綁架撕票。

當年的專案小組成員、現任桃園市刑警大隊偵查員洪俊德說：「我們請A女一同前往死者的公司進行調查，我先仔細檢視C男座位上的桌曆，但一無所獲，接著搜索其他地方，不久，A女突然在C男的座位區大喊，說看到字條。」

警方上前查看，果然發現桌曆中夾了寫著「1230麥當勞石先生見」的字條，A女告訴警方，未婚夫曾遭一名石姓男子恐嚇勒索600萬元、相約談判，可能是接到石男電話才會赴約。

▼洪俊德表示，A女謊話連篇，就連懷孕都是假的。

洪俊德（圖）表示，A女謊話連篇，就連懷孕都是假的。（資料照片）

對此，洪俊德起了疑竇，心想：「奇怪，我剛剛找了那麼久，怎麼都沒看到字條？」更詭異的是，專案小組搜索完畢準備離開，請A女上車，她卻找藉口從另一側上車，繞過車身時，又突然大喊：「地上怎麼有一封信？」

警方下車查看，地上果真有封勒索信，內容指控電子公司老闆苛刻、虐待員工，雖綁錯人，但仍要老闆支付600萬元，否則不會善罷干休。不過，洪俊德指出：「發現信封的位置，我上車時也有經過，卻完全沒看到，且當時風雨不斷，信封只有表面沾水，信紙完全沒濕，讓我開始覺得A女有問題。」


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