「我已結婚有小孩！可不可以放過我」　她二度索命就要未婚夫死

▲凶手A女將C男迷昏、綑綁後，持刀逼對方分手不成，最後將其殺害。



圖文／鏡週刊

但C男家中不斷催婚，A女想在已婚身分曝光前分手，所以在案發前一天買好安眠藥等犯案工具，案發當天開著租來的車、帶著摻有安眠藥的漢堡，到C男公司附近，打電話要C男上車共進午餐，在他昏迷後加以綑綁，並將車開到偏僻處。

C男漸漸甦醒後，A女拿刀架住他的脖子說：「老實跟你講，我已經結婚有小孩，你放過我可不可以？」C男無法接受，不斷搖頭說：「不可能！」A女聽完後，一刀從C男頸部劃下，接著將他裝入帆布袋，丟到後車廂。

▼凶手A女使用假名被識破後，還向警方謊稱自己是情報員。



洪俊德告訴本刊：「據A女的說法，她棄屍時，帆布袋還在動，研判C男沒斷氣，回家後很後悔，才會裝成歐巴桑，打電話到死者公司，要他們去救人。」

▼死者C男與A女交往8年，論及婚嫁，不料最後命喪對方手中。



更誇張的是，這並非A女第一次計畫殺人，案發前一年，C男載A女回苗栗老家見父母時，A女竟找4個不良少年，製造假車禍逼C男下車，再以磚塊、鋁棒毆打C男，並將其丟到山谷中，所幸被人發現送醫，動了2次腦部手術，才逃過死劫。

▼洪俊德表示，A女謊話連篇，就連懷孕都是假的。



洪俊德感嘆地說：「得知凶手就是A女時，死者的父母還請我問她，是不是真的懷孕？期盼兒子起碼能留下後代，沒想到她竟然說，連床都沒上，怎麼懷孕？」

全案進入法院審理後，A女數度哭倒法庭，辯稱不是有意殺害死者，死者家屬則請法官「一命抵一命」。最終，法院依殺人罪將她判處無期徒刑定讞，要她為自己的罪行付出代價。



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