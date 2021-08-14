許藍方不倫風波後首度上片！竟是開箱神秘「AV游泳池」

▲許藍方在不倫風波後，第一支影片「AV泳池超鬧開箱」上檔。（翻攝自許藍方IG、YouTube／可樂研究社）



圖、文／鏡週刊

有「最美性學博士」美譽的許藍方，因深陷與醫生人夫的不倫風波，衝擊事業，有媒體報導她工作全停「消失演藝圈」。No No No～（搖手指）那你們就大錯特錯了！許藍方最新影片強勢上檔，主題是「AV泳池超鬧開箱」，莫非新出路是…

你認識「那個泳池」（例のプール）嗎？先幫大家科普一下：「那個泳池」號稱世上所有男人都認識的泳池，它位於新宿1丁目19-10的豪宅10樓，2004年，史上第一部LOM-001《完全征服競泳水着》在此拍攝，從此成了競泳水著系列的拍攝聖地，無數謎片在此取景，因而有了「那個泳池」響叮噹的名號。

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▼村上信與貴婦松子主持的熱門綜藝節目《月曜夜未央》，也曾專題探討「那個泳池」。（翻攝自Livedoor.jp）



除了租借拍攝謎片，童顏巨乳始祖星野亞希也曾在此拍攝寫真，而日本女神級偶像劇一姐石原聰美，也因拍攝《世界奇妙物語》大駕光臨，讓「那個泳池」成了世界上最知名的泳池。

▼日劇一姐石原聰美（上圖），在「那個泳池」拍攝日本經典懸疑系列《世界奇妙物語》。（翻攝自批踢踢）



昨（13日）晚，YT頻道「可樂研究社」發表許藍方與網紅「達康.come 」聯名開箱「那個泳池」的影片，為什麼會開箱「那個泳池」呢？原來是澎澎推出瑪卡澎澎洗髮洗沐組禮盒，而禮盒的造型便是縮小版「那個泳池」。

▼許藍方與網紅「達康.come 」開箱瑪卡澎澎洗髮洗沐組禮盒，禮盒造型以「那個泳池」為範本。（翻攝YouTube／可樂研究社）



「達康.come 」解釋，「那個泳池」長6.6米、寬3.2米、深1.2米，這個深度其實大有玄機，因為日本女優的身高大多是150～160公分，「在2米深的游泳池沒辦法做吧？」許藍方大笑回說：「不行～腳還要一直去踢水！」

▼這位不是許藍方，而是有「暗黑版許藍方」之稱的日本女優山岸逢花。（翻攝Twitter）



最終許藍方業配介紹了「那個泳池」禮盒產品，大推是「洗髮界的藍色小藥丸」，她搞笑強調：「會硬的是你的髮根，不是○○，也不會讓你壯陽，不要想說洗了會有多粗硬，然後私訊我，為什麼洗了沒有用？」

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