桃園電子新貴婚前10天成袋屍　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

▲死者的屍體在桃園楊梅被人發現，警方圍起封鎖線採證。



圖文／鏡週刊

2000年10月27日傍晚，桃園楊梅一處池塘邊，被人發現一個藍白相間的大型帆布袋，獲報到場處理的員警回憶：「我們把袋子勾上來，一打開就看到一個男性頭顱，他的身體蜷曲，遭繩索、鐵絲綑綁，喉嚨被劃了一刀。」

警方認出死者身上穿的是附近一間電子公司的制服，確定死者是該公司一名C姓副理，死者的雙親、哥哥，與預定10天後結婚、已懷孕3個月的未婚妻A女都來了，她一看到屍體便驚叫痛哭。

A女向警方表示，未婚夫曾說公司計畫擴廠，他負責發包一些工程，懷疑因此遭綁架撕票。

▼死者C男與A女交往8年，論及婚嫁，不料最後命喪對方手中。



當年的專案小組成員、現任桃園市刑警大隊偵查員洪俊德說：「我們請A女一同前往死者的公司進行調查，我先仔細檢視C男座位上的桌曆，但一無所獲，接著搜索其他地方，不久，A女突然在C男的座位區大喊，說看到字條。」洪俊德起了疑竇，心想：「奇怪，我剛剛找了那麼久，怎麼都沒看到字條？加上後面發生的一些狀況，讓我開始覺得A女有問題。」」

▼警方帶A女回現場模擬，確認有無共犯。



後來，專案小組請A女提供死者的手機門號以調閱通聯紀錄，卻發現該門號仍有人使用，將使用該門號的男子帶回時，A女竟直接指認說：「他就是凶手！」但男子拿出使用多年的電話費帳單為證，其他賭徒也證稱，他都在賭場，有不在場證明。

洪俊德說：「我們質問A女，為什麼會搞錯交往8年的男友門號？結果她突然說肚子不舒服，當場暈倒。」洪俊德越想越不對，決定調查A女，竟發現她的名字是假的，A女反嗆：「我是情報員，你們當然查不到！」

▼凶手A女使用假名被識破後，還向警方謊稱自己是情報員。



警方深入調查後，確認A女本名，還發現她不僅早已結婚，還有個2歲的兒子。A女才承認C男是她殺的。

原來A女與C男在1992年認識交往，並在1997年與現任老公結婚，隔年產下一子。期間，A女騙C男出國深造，還說自己被吸收成為情報員，須使用假名，C男也欣然同意。

但C男家中不斷催婚，A女想在已婚身分曝光前分手，所以在案發前一天買好犯案工具，在他昏迷後加以綑綁，C男漸漸甦醒後，A女拿刀架住他逼分手不成，一刀就從C男頸部劃下，接著將他裝入帆布袋，丟到後車廂載往棄屍。

▼洪俊德表示，A女謊話連篇，就連懷孕都是假的。



更誇張的是，這並非A女第一次計畫殺人，案發前一年，C男載A女回苗栗老家見父母時，A女竟找4個不良少年，製造假車禍逼C男下車，再以磚塊、鋁棒毆打C男，並將其丟到山谷中，所幸被人發現送醫，動了2次腦部手術，才逃過死劫。

全案進入法院審理後，A女數度哭倒法庭，辯稱不是有意殺害死者，死者家屬則請法官「一命抵一命」。最終，法院依殺人罪將她判處無期徒刑定讞，要她為自己的罪行付出代價。



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