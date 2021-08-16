他月付10萬養未婚妻竟是別人老婆　「女情報員」下殺手真實身分曝

▲凶手A女為隱瞞已婚生子的身分，誆稱是情報員，須以假名與死者交往。

圖文／鏡週刊

後來，專案小組請A女提供死者的手機門號以調閱通聯紀錄，卻發現該門號仍有人使用，於是根據基地台位置，趕赴新北市新莊一處賭場抓人，而使用該門號的男子被帶回警局時，A女竟直接指認說：「他就是石男！」

但男子拿出電話費帳單，表示該門號已使用多年，其他賭徒也證稱，案發期間男子都在賭場，有不在場證明。洪俊德說：「我們一度懷疑搞錯號碼，但確認確實是A女提供的門號，就請她再來警局，質問為什麼會搞錯交往8年的男友門號？結果她突然說肚子不舒服，當場暈倒。」死者家屬聞訊，趕到警局興師問罪，說若A女流產，警方要負全責。



▼警方帶A女回現場模擬，確認有無共犯。



洪俊德越想越不對，決定調查A女，竟發現她的名字是假的，A女反嗆：「我是情報員，你們當然查不到！」警方透過管道求證，想當然她說的都是謊言。

警方深入調查後，確認A女的本名，也發現她不僅早已結婚，還有個2歲的兒子。由於她謊話連篇，警方懷疑她與命案有關，但她矢口否認，洪俊德最後放話：「妳不老實講，就自己去跟老公解釋。」A女才承認C男是她殺的。

原來A女與C男在1992年認識交往，期間又結識現任老公，並在1997年結婚，隔年產下一子。期間，A女騙C男出國深造，C男每月還資助她約10萬元留學費用。另外，A女還告訴C男，自己被吸收成為情報員，須使用假名，C男也欣然同意。



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