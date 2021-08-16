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振興五倍券到底怎麼做？　行政院今邀「全體民進黨立委」討論

▲▼行政院規劃推出五倍券。圖為去年發放的三倍券（資料照／記者周宸亘攝）

▲行政院規劃五倍券。圖為去年發放的三倍券（資料照／記者周宸亘攝）

中央社

外界關注振興五倍券推動進度，行政院16日將邀集全體民進黨立委商討振興五倍券議題。民進黨團幹事長劉世芳15日表示，將聽取行政院的初步報告，並讓與會立委盡量發言溝通，會中討論沒有預設立場及範圍。

行政院擬發振興五倍券促進內需消費，外界關注振興五倍券何時定案、上路，行政院長蘇貞昌12日邀集民進黨立法院黨團幹部商討振興五倍券議題，並將於16日上午邀集民進黨團全體成員繼續討論。

對於民進黨正國會立委及英系立委日前相繼發出聯合聲明，主張民眾換購振興五倍券免付新台幣1000元。行政院也表示，考量政府整體財政負擔等因素後，可評估全由中央政府吸收負擔，蘇貞昌請相關部會朝此方向妥慎規劃，但仍待16日聽取黨團成員意見後，再做最後定案。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳受訪時表示，16日的會議由蘇貞昌與民進黨團總召柯建銘主持，立委與行政部門間的討論不會預設立場及範圍。

不過，劉世芳指出，振興五倍券若是朝民眾免付1000元的方向推動，因為最後還是要到立法院審查，將會涉及預算編列、執行時間，還有五倍券的使用範圍跟年限，以及與過去的三倍券有何差別，這部分行政院要先做初步報告。

民進黨團書記長羅致政則表示，16日討論將先聽行政院對於五倍券規劃的說明，並開放讓與會民進黨立委盡量發言，若行政院的說明都很完整，民進黨立委就會一同支持政院所提案子，並協助推動。

至於會議是否討論發行日期，羅致政指出，上次有討論五倍券上路時間、初步規劃約在10月初，但後來行政院同意民眾換購免付1000元，改由中央政府吸收，因此需要重新規劃也不一定，就看行政院怎麼進行。

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