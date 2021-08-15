陳亭妃分析振興券與消費券不同之處　「五倍券有加倍、加乘效果」

▲行政院規劃推出五倍券，圖為去年發放的三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院即將推出振興五倍券，並且朝向全民免費領取方向規劃，民進黨立委陳亭妃分析，振興五倍券跟消費券當然不同，前總統馬英九發行的消費券就只是讓民眾消費，但是振興五倍券是有加倍、加乘，振興經濟的效果。

行政院發言人羅秉成日前表示，台灣上半年經濟成長率達8.34%，經濟成長的成果應可讓全民共享，此次民眾換購五倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔。

對此，陳亭妃15日受訪時分析，振興五倍券跟消費券當然不同，馬英九的消費券就只是讓民眾消費，但是振興五倍券是有加倍、加乘，振興經濟的效果。

陳亭妃說，現在所有的店家都在等待行政院公布相關配套與執行時間，如果振興五倍券的方案確定，相信他們會繼續提出相關加碼行銷的策略。

陳亭妃指出，各地方政府都已經準備好了，未來在發出振興券之後，各地方縣市整府也會利用相關策略，吸引更多觀光人口進入他們的縣市，所以不分藍綠，大家都準備利用振興券，好好地振興各個縣市的經濟。

陳亭妃認為，相信當整個疫情可被控制之後，台灣社會就即將進入振興階段，大家可以利用振興券，將國內所有的經濟進一步提升，甚至讓市場可以活絡。

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