五倍券政策急轉彎！　黃珊珊：新台幣就是最好的振興券

▲台北副市長黃珊珊。（圖／翻攝黃珊珊臉書）



記者杜冠霖／台北報導

行政院原規劃民眾拿1千元換五倍券，引來極大反彈，不過13日晚間政策急轉，行政院宣布5倍券改為全民免費領取。對此，台北副市長黃珊珊指出，新台幣鈔票就是最好的振興卷，「其他的可以轉到帳戶裡更不用印刷紙本券!」

黃珊珊15日在臉書發文表示，聽說行政院可能會發給中低收入戶與900萬受紓困勞工1000元，晚上就變成全民的1000元由政府負擔，那不就是發給每人5000元，而且還是要花幾十億印卷，「是不是多此一舉?低收入戶又跟大家都一樣，這邏輯真的有點怪怪的!」

黃珊珊表示，最近北市也在編列110年的追加預算和111年的預算，對於紓困與振興討論很久，現在各行各業都還在第二期警戒，餐飲業還需要梅花座與隔板，許多人九月要幫孩子交學費，所以市政府傾向紓困優先，振興視疫情狀況再提出各項以紓困為目的的振興方式，先協助特定的辛苦行業，回到正常後再大規模振興商機。

對於振興政策，黃珊珊指出，中央政策一直不確定，連帶地方也很難決定紓困與振興的方式，短短一星期政策討論變了三四次，一場五倍券的奇幻旅程讓人摸不著頭緒，執政黨也吵成一團，「反正紓困與振興及轉型的做法絕對不會完全一樣，更何況今年疫情比去年慘烈多了，用一樣的思考是沒辦法應付完全不同的情境。」

黃珊珊表示，台北市政府的市有財產去年減租六個月各50%，今年5-7減租75%、8-10減租50%，主要是根據捷運與公車運量當計算標準，因為今年三級警戒影響商業活動非常嚴重。

黃珊珊指出，人民需要紓困、產業需要復原與轉型，不管錢用到哪裡，都還是會透過營業稅等各項稅金交回給政府的，「早一點定案早一點紓困、產業也可以早一點復原，之後才有辦法振興與進一步轉型！」