嘉義縣重啟觀光新亮點　竹崎觀音瀑布風華再現

▲觀音瀑布重現。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因921地震、88風災塵封21年的竹崎鄉觀音瀑布風景區，經挹注1.7859億元修繕整建後，年底前將對外開放，縣長翁章梁14日視察工程進度，並登上制高點俯瞰磅礡如銀龍的觀音瀑布。

竹崎鄉文峰村觀音瀑布位於朴子溪上游牛稠溪水系的一個分支，溪流從山崖頂端傾洩而下，在崖壁上遠觀如觀音側身而立、手持淨瓶灑水而得名，921地震前是全國知名景點，尤其距離市區僅30分鐘路程，是4、5年級生年少約會、踏青、消暑和烤肉的熱門好去處。



觀音瀑布因地震造成瀑布崖壁崩塌，溪心寮進出口沿線道路中斷，修復困難，88水災又摧毀牛稠溪南岸溪心寮進入瀑布區的聯外道路，風景區足足塵封了21年之久。

觀光帶動發展，為繁榮地方，嘉義人和當地居民期盼恢復昔日榮景，塵封多年的溪心寮往瀑布連絡道路，由嘉邑行善團出資造橋取名「仁觀一號橋」和「仁觀二號橋」，經費3,869萬元，嘉義縣政府設計及監造，避開牛稠溪易崩塌處，公私協力，重啟觀音瀑布復建之路。



接著縣府爭取中央前瞻建設經費約7,400萬元，108年12月13日開工，納入營建署亮點計畫，結合水道頭檜木村老街、金獅村探密登山步道和慶雲宮路段拓寬為6公尺，部分用地由沿線居民無私提供促成，隨後由阿里山國家風景區管理處負責園區重建，工程費用7,300多萬元，今年7月上旬完工，總共投入１.8759億元，年底前全面開放。

翁章梁14日上午由竹崎鄉長曾亮哲等人陪同，在仁觀二號橋頭聽取建設處長郭良江和阿管處秘書林炳坤工程簡報，並沿著新建的棧道橋進到二號瀑布前觀景平台，對於各級民代建議增設及打通北側連接166縣道的聯外道路，紓解單向可能壅塞的車流，以及公廁、停車場需求、交通接駁與優化遊憩設施等建議，翁章梁指示建設處彙整後通盤檢討，以符實際需求。

文峰村盛產龍眼，目前正值旺季，觀音瀑布重新開放後，具有行銷推廣的質化效益，未來合作社可考慮介入經營，促進在地產業資源整合運用，建立在地產業合理營運模式，創造產品商機，活化及復甦在地經濟動能與營收效益，共創榮景契機。

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