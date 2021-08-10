連10天擴大篩檢2431人！嘉義縣10日恢復2級管制　餐飲開放內用

▲嘉縣8月10日恢復2級管制，餐飲開放內用。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣連10日佈網快篩2431人全陰，宣布8月10日恢復二級管制，開放餐飲及夜市內用、公有場館等；縣長翁章梁表示防疫無僥倖，謹慎延長升級2級管制，造成大眾不便，為此表歉意，呼籲打疫苗、落實防疫，一起挺過疫情守護嘉義守護台灣。

因應水上工廠及民雄家庭染疫案，嘉義縣自7月31日起至9日中午止，連續10日佈網擴大篩檢2431人，全部陰性過關，原順延至8月9日加強版二級升級管制措施，10日起恢復2級管制，民眾最直接的影響是開放餐飲內用，此外包括開放縣府及鄉鎮市公所辦理活動、開放公有場館、開放公祭...等，其餘依中央疫情指揮中心第2級疫情警戒管制措施規範辦理。

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翁章梁表示，面對水上工廠及民雄家庭染疫案，嘉義縣全面嚴陣以對，除延長2級升級管制，更積極透過擴大篩檢，希望防堵可能的傳播，期間因逢盧碧颱風及豪大雨來襲，這10天來衛生局所人員風雨無阻，共篩檢2431人，全部陰性，因此10日起，嘉縣恢復防疫2級警戒措施，遲來的鬆綁是為了更自由的未來，造成不便，請鄉親多見諒，再次呼籲民眾登記打疫苗、落實防疫措施，才能一起挺過疫情守護嘉義守護台灣。

衛生局局長趙紋華提醒，恢復2級管制的鬆綁，民眾千萬不得輕忽，除嚴守戴口罩、勤洗手外，應遵守場所實聯制、室內50人、戶外100人原則，餐飲、夜市開放內用，不得邊走邊吃，用餐加隔板、社交距離、清消都不可少，只要每個人都重視遵守防疫措施，社會氛圍自然不會鬆懈，提醒只有完成疫苗接種，才能真正讓大家走出疫情的禁錮。

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