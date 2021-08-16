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大學指考成績單今寄發「開放查詢」！　18日起上網填志願

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲18日起上網登記志願，預計31日公布錄取名單。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

末代大學指考成績通知單今（16日）寄發，上午9時起，考生可到大考中心「指定科目考試試務專區」或以電話語音（02）2364-3677查詢成績，除公布各科成績人數百分比累計表，還有各科之「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準。另外，18日起要上網登記志願，31日放榜。

大考中心說明，今年指考共有4萬918人報考，通知單今寄發，個別報名與集體報名考生均郵寄至通訊地址，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。如欲查詢寄發情形，請以電話（02）23661416轉608查詢，申請補發日期自8月17日至19日止，逾期不予受理。

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大考中心提到，今寄發成績通知單當日上午也提供手機簡訊通知成績服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9時起，考生即可至中心網站「指定科目考試試務專區」或以電話語音（02）2364-3677查詢成績。

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼大考中心提醒，要參加入學登記分發者，請留意重要時程。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

大考中心表示，公布成績當日上午中心網站公布各科成績人數百分比累計表，及各科之「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準。考生後續以指考成績參加大學考試入學分發管道，18日起上網登記志願，預計31日公布錄取名單。

考生如對指考成績有疑義，大考中心提醒，一定要在16日起至18日止，使用考生成績通知單上之「考生申請成績複查密碼」或中心網站「指定科目考試試務專區–查詢成績複查密碼系統」查詢密碼後，於成績複查系統登錄申請複查相關資料。複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，即未完成申請手續，且逾期不再受理。複查結果通知書於23日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

最後欲參加大學考試入學登記分發者，請留意大學考試入學分發委員會公告之重要時程，繳交登記費自16日上午9時起，臨櫃繳費至20日下午3時30分止，ATM 繳費至21日中午12時；辦理網路登記分發志願時間，自18日上午9時，起至21日下午4時30分止。有關大學考試入學分發招生相關資訊請至考分會網站查詢或電話洽詢。

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