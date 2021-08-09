分科測驗有「校系同分增額」風險　 教育部籲招聯會：改60或75級分

▲教育部發聲明，請招聯會評估分科測驗改採「60或75級分制」。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

111學年度大學指考改為「分科測驗」，每科100分變成45級分，引來不少家長和教育團體批評，「計分方式」至今仍未定案，教育部今（9日）再發出聲明，請招聯會評估改採「60或75級分制」。

針對111學年度分發入學採計學測、分科測驗成績的計算方式，教育部表示，尊重106年公告修訂的大學多元入學方案於分科測驗成績採級分制，但考量社會各界對級分制的疑慮及建議，已請招聯會評估適度提高至60級分或75級分的可行性，並增加分發入學同分參酌比序項目以及強化各高中宣導，讓考生及家長更瞭解級分制的精神與錄取變動情形。



教育部提到，為符應108課綱精神，招聯會於106年公布「大學多元入學方案（111學年度起適用）」，其中分科測驗成績從百分制調整為45級分制。考量部分教師、家長及考生對即將實行的新制尚有疑慮，招聯會及教育部前於6月29日及7月12日邀請教師團體、家長團體、高中端、大學端等代表參與兩場座談會，藉以蒐集各界意見。



教育部表示，為避免分科測驗採45級分制造成校系同分增額的風險，已請招聯會針對多數團體代表所提超額問題研議改採60級分或75級分，同時也請招聯會於分發入學的同（級）分參酌方式，增加「採計科目原始分數加權後總分和」並列為最後一個比序項目。

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另外，由於分科測驗「計分」未定案，大考中心8月6日原要發佈111學年各升大學考試簡章，預計也只會有英聽測驗和學測部分。