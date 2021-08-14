考生注意！「末代指考」成績單16日寄發　18日起填志願

▲110學年度指考成績單於16日寄發。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考成績通知單將於16日寄發。大考中心指出，考生後續以指考成績參加大學考試入學分發管道，18日起上網登記志願，預計31日公布錄取名單。

今年指考共有4萬918人報考。大考中心說明，通知單將於16日寄發，個別報名與集體報名考生均郵寄至通訊地址，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。如欲查詢寄發情形，請以電話 02-23661416 轉 608 查詢。申請補發日期自8月17日至19日止，逾期不予受理。

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大考中心提到，16日寄發成績通知單當日上午也提供手機簡訊通知成績服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9時起，考生即可至中心網站「指定科目考試試務專區」或以電話語音(02) 2364-3677 查詢成績。

大考中心說，公布成績當日上午中心網站公布各科成績人數百分比累計表，及各科之「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準。

考生如對指考成績有疑義，請於16日至18日止，使用考生成績通知單上之「考生申請成績複查密碼」或中心網站「指定科目考試試務專區–查詢成績複查密碼系統」查詢密碼後，於成績複查系統登錄申請複查相關資料。複查成績限 用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，即未完成申請手續，且逾期不再受理。複查結果通知書於23日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

大考中心提醒考生，欲參加大學考試入學登記分發者，請留意大學考試入學分發委員會公告之重要時程，繳交登記費自16日上午 9時起，臨櫃繳費至20日下午3時30分止，ATM 繳費至21日中午 12 時；辦理網路登記分發志願時間，自18日上午9時，起至21日下午4時30分止。有關大學考試入學分發招生相關 資訊請至考分會網站查詢或電話洽詢。

