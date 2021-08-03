漂白水可洗手？指考化學答案「逆時中」　大考中心、指揮中心不同調

▲部分教師反映，今年指考爭議題包含地理、生物、物理、化學。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考落幕，大考中心開放各界針對今年試題和解答提出意見。據了解，地理、生物、化學等科目都有教師團體提出異議，其中，化學第九題(B)選項提到，漂白水可用於洗手消毒，該敘述曾是中央流行疫情指揮中心的公告，大考中心卻認為不行，如同「逆時中」，應送分。

教師指出今年各科爭議題，出現爭議主因是考題超出課綱範圍，或是題幹提供線索不足，以致考生無法選出答案，建議送分。

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根據大考中心解答，化學第九題正確答案為(A)，但題中的的(B)選項指出，NaOCI（漂白水）可用於洗手消毒。教師認為，以上的敘述不嚴謹，且根據衛福部所提供的資料，文中都有提及含氯漂白水的手部消毒，故(B)選項應給分。

▲指考化學第9題考「漂白水可洗手消毒」，這曾是中央流行疫情指揮中心的公告，大考中心卻認為不行。（圖／翻攝大考中心網站）

景美女中學化學老師江選毅也認為，化學第9題的(A) 選項無法從題幹當中判斷，因此該題只能用刪去法將選項(B)、(C)、(D)、(E)去掉。對於漂白水是否可以洗手，他則表示，漂白水本來就是清潔環境，不適合用於洗手。

除了第9題，全教總教師團隊也針對化學第7題提出不同看法，第7題考實驗順序，題中指出「甲、將氫氧化鈉溶液，用燒杯對準管口，加入滴定管中；丁、將氫氧化鈉廢液先行中和再排放入水槽」，教師團指出，(A)選項需用漏斗、(D)選項應用大量清水稀釋後丟棄，故該題應送分。