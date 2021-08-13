以布料纖維創作出夢幻世界：日本藝術家Mariko Kusumoto　

來自日本熊本的藝術家 楠本真理子（Mariko Kusumoto） 專注於兩種全然不同的藝術作品：金屬製品和布料纖維，這兩種藝術作品使用的媒材天差地別。金屬創作顯現其堅毅，纖維織品創作則柔軟而夢幻，以熱定型技術將聚酯纖維、尼龍和棉布等不同材質的布料，改變成為夢幻般的藝術品。

▲楠本真理子（Mariko Kusumoto）纖維創作。（圖／Mariko Kusumoto提供，下同）

本次透過線上對談，我們邀請楠本真理子（Mariko Kusumoto）親自和我們聊聊這些夢幻的纖維藝術作品們，以及它們曾帶她走過的奇幻創作旅程。（以下稱楠本）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲現居美國的日本藝術家 Mariko Kusumoto來自熊本，畢業於武藏野美術大學，後於舊金山藝術大學取得藝術創作碩士學位，作品分別以金屬創作以及半透明纖維創作而成，近年曾在日本、德國、挪威、美國等地舉行個展。

Ｑ：你在學時期就很喜歡金屬製品，金屬在創意藝術中比起纖維織品來說較古老又堅硬，但你後來為了什麼開始使用這些新的纖維媒材？你製作上曾碰到任何困難或是難忘的經驗嗎？

楠本：我於藝術大學就學時先是選擇了油畫作為主修，到高年級時可以重新選擇主修版畫或油畫，我就在那時候選擇轉以金屬作為版畫媒材的創作。

對我來說金屬是我自小就很熟悉的，我在一座建立四百年的佛寺長大，周遭總是圍繞著美麗的大地和古文物，像退了色的木製畫作，屋頂滴落了幾世紀來的雨滴而在石頭上刻出的凹槽等。我也對那些技藝精湛的佛寺工藝品著迷，將那些祭壇上的裝飾擦亮是我的日常工作，這讓我一直對金屬感到興趣。

（完整文章請看城市美學新態度）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。