保一總隊採購立陶宛製競賽級子彈　警政署證實將配發全國特警

▲警政署證實像立陶宛軍火公司採購7.62x51mm（308 Winchester）競賽級子彈。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

外交部7月20日在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」引發中國大陸不滿，並決定召回駐立陶宛大使，甚至下令要求立陶宛駐中國大使離境，引發國際矚目；有消息指出，警政署保一總隊在8月9日透過台灣軍火代理商，向立陶宛採購狙擊槍用的2萬5千顆7.62x51mm（308 Winchester）競賽級子彈，對此警政署15日中午證實，但否認是狙擊槍用子彈、而是一般縣市特警、維安特勤隊所使用的突擊步槍用彈。

據了解，7.62x51mm 308溫徹斯特子彈為北約會員國標準步槍用子彈，但與軍規的7.62x51 NATO在底火裝藥量有些微差異，相較一般軍規7.62子彈，這批溫徹斯特308型的7.62因加強底火，最高膛壓可高達62000 PSI、強大的膛壓確保射擊彈道穩定、也因此被稱作競賽級子彈。

▲警政署證實像立陶宛軍火公司採購7.62x51mm（308 Winchester）競賽級子彈。（圖／記者張君豪翻攝）

但由於這批308溫徹斯特規格步槍用子彈射擊時膛壓超過6萬PSI、是否適合國內縣市警局霹靂小組、及各地分局部分擁有的國造突擊步槍使用、則有待後續驗收時測及專家分析建議。

但警政署轄下包含維安特勤、刑事局除暴特勤及直轄市特勤隊、縣市警局霹靂小組所使用的狙擊槍，均非使用7.62型彈藥，警政署強調，這次向立陶宛Giraites Ginkluotes Gamykla軍工廠採購之7.62x51mm（308Winchester）競賽級子彈2萬5000顆，進口通過警政署檢驗、測射程序後，將配發至各警察機關特殊任務編組及維安特勤隊供訓練及勤務使用。

另外有媒體指稱這批子彈可能用在維安特勤隊多年前向英國AI公司採購的狙擊槍、或者其他特勤單位最新採購的英國AX MKIII先進狙擊槍使用，但此說法也遭警方高層否認。據悉該款狙擊槍警界並無引進，該槍的標準用彈是口徑更大的.338 Lapua Mag彈、雖然該槍可更換7.62適用槍管，但最大射程和精度仍在.338彈才能完美發揮，警界推測其他配有此槍的特勤單位不可能「削足適履」，弱化該狙擊槍原有性能。

警政署證實：本次採購競賽級步槍彈案，全程遵守政府採購法規定，採國際標及最低標方式辦理採購；採購案在7月30日第3次招標獲決標，這批立陶宛競賽及步槍彈採購案、最終由麥肯國際有限公司以新台幣129萬5000元得標、遴選採購過程嚴謹。

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