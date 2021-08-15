今增2本土「感染源不明」　非法越籍移工「自主投案」收容所確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增2例本土新冠病例，均為40多歲女性，且為無症狀感染。指揮中心發言人莊人祥表示，其中有一名個案越南籍非法滯留女性移工，自主投案在收容所採檢確診，Ct值36，接觸者仍在疫調中。

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例分別分布於台北市、新北市；2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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被問及個案是如何揪出？莊人祥表示，兩名個案都是新北市女性，其中本國籍女性是在市場做舊衣回收工作，因為要到醫院陪病，所以到急診採檢，當天凌晨檢驗陰性，下午採檢卻驗出陽性，Ct值37，目前感染源釐清中。

另一名越南籍女性移工則是在台北市投案，但因為要進到收容所前都要採檢，進而驗出陽性。陳時中補充，兩人Ct值都很高，詳細疫調還有待釐清。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,348,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,331,010例排除)，其中1萬5852例確診，分別為1330例境外移入，1萬4469例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。