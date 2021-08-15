823降級「觀察時間還不夠」！　陳時中曝特定場域會鬆綁

記者許展溢／台北報導

本土病例今（15日）增加2例，這是三級警戒以來最少的一次，而二級警戒延長至8月23日，到時是否會再鬆綁？或是再降級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情控制上雖樂觀，但觀察時間還是不夠。

▲823後是否再降級？陳時中認為，觀察的時間還不夠。（圖／指揮中心提供）

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對於鬆綁滿2週，目前整體疫情狀況又是如何？加上今本土病例創新低只有2例，8月23日有機會降級或鬆綁特定場域？陳時中說，從這段時間發展來講，個位數這一週只有一天，從上週以前平均20例，降到15例左右，7天的平均從20幾到15例，再到11例，這週看起來會個位數，所以整體確診案子相對少。

陳時中進一步指出，大家知道確診案子相對少，疫調能做的更完整，對控制疫情越有效，「整個疫情控制上覺得是樂觀的」，只是他提到，「下週整體要降級，我認為觀察時間還是不夠」，但是對特定區域做相關鬆綁，若在指引上可行，會認真考慮。

另外，今天本土只有2例，但感染源都不明，這幾天民眾群聚和人流會不會有點鬆懈了？要上緊發條才行？陳時中強調，「發條上緊是一個常態性的心態」，世界的疫情仍然在進行中，對病毒掌握及相關藥物發展，目前都還沒有明確情況下，他重申上緊發條是常態，防疫新生活一定要去遵守。