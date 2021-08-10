70歲婦離奇失蹤2個月！　警闖入地下室震驚「被封屍在水泥牆內」

The remains of a 70-year-old North Carolina woman missing for six weeks were found entombed in concrete in the basement of her home, according to officials in Avery County. Lynn Gay Keene's family said the last time they heard from her was on June 14. https://t.co/aUtjwG4OaR — KAMR Local 4 News (@KAMRLocal4News) August 7, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名70歲女子突然離奇失蹤，警方接獲報案後進行調查，卻四處都找不到她的任何蹤跡，失蹤2個月後終於在她家地下室的水泥牆中找到一具屍體，驗屍後才確認其身分，凶手懷疑是負責照顧她的看護。

埃弗里郡警方表示，警方上月30日接到70歲女子基恩(Lynn Gay Keene)家人報案，對方表示自6月14日便失去她的消息，警方調查發現她的車被遺棄在藍翼路(Blue Wing Road)上，車鑰匙還放在駕駛座下，覺得有異便立即申請搜索令，結果前往位於林維爾瀑布(Linville Falls)的家中搜尋時，在地下室的水泥牆中找到遺體。

根據驗屍報告顯示，基恩頭部受到重物砸傷並被皮帶勒死，死因是他殺，警方懷疑凶手可能是53歲女看護弗里曼(Elizabeth Freeman)，又名卡塞里諾(Elizabeth Katherine Carserino)，她因為犯下盜車、偷竊信用卡與盜用身分等罪被傑克遜郡(Jackson County)當局逮捕，日前因為謀殺罪名已被移交給埃弗里郡接管。

▼失蹤婦人被封屍在水泥牆內。（圖／示意圖／達志影像）