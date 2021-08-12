落水點曝光！桃源區代勘災回程「遭猛水沖走」…失蹤16hrs搜救中

記者賴文萱、戴若涵／高雄報導

日前雨炸南台灣，高雄3部落重要聯外道路明霸克露橋（希望之橋）遭到猛水沖斷！高雄市桃源區代表謝宜真11日傍晚前往現場勘災，回程時不幸遭大水沖走，稍早落水點曝光。

▲高雄桃源區代謝宜蓁落水點曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

明霸克露橋是桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落的主要通道，7日下午因玉穗溪溪水暴漲沖斷橋樑，3部落頓時成孤島。謝宜真11日下午1時30分許，與代表會副主席、杜姓代表等4人從河道引橋走到對岸，慰問復興、梅山及拉芙蘭里5百多名居民。

▲桃源區代表謝宜真落水失蹤，消防局出動15車28人3艇2無人機前往繼續搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

不料，一行人走到玉穗溪溪水暴漲的土石流區中間時，突然聽到一陣怪異聲音，復興里里長江維明回憶，當時其他里長一直喊說「趕快！趕快！」接著就看到泥流越來越多，他看到謝宜真動作較慢，便趕緊叫她跳下來，後來不慎踩空，原本還有抓到她的手，但靠在欄杆後瞬間又一波泥流沖來，還有一個大木頭壓到代表的頭，兩人也因此被淹沒沖散，目前謝宜真代表仍下落不明。

而謝宜真的落水處也曝光，由於昨日天黑後救援困難，高雄市長陳其邁指出，12日一早消防局便出動15車、28名救災人力、3艘橡皮艇、2架無人機無人機持續搜救。

▲謝宜真落水失蹤已超過16小時。（圖／翻攝自桃源區民代表會官網）