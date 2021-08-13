全國這縣市派遣打火最龜速！時間長達62.82秒　消防局說話了

▲議員謝志忠(中)、張玉嬿(左)、王立任點出台中市火災受理出勤時間居全國之末。（圖／謝志忠服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市受理火災派遣時間全國最久！民進黨多位市議員13日針對消防局業務質詢時，直指台中市受理消防火災派遣時間62.82秒，全國最久；第1梯次出勤時間不論是白天晚上也是六都最久！要求市府加強推廣119報案APP。消防局長曾進財表示，將會再研議精進方案，盼以最快速、正確及有效判斷的方式守護市民安全。

台中市議會召開定期會，民進黨籍市議員謝志忠、王立任、張玉嬿質詢台中市消防局，指出火災「受理派遣秒數」62.82秒竟居全國之末， 包含出勤秒數、到達現場秒數、第一梯次分隊火災出勤平均時間皆遠高於全國平均，人命關天，分秒必爭，希望局長檢討改善，讓火災黃金時間即刻救援，並有效減少打火兄弟的負擔。

▲台中市火災受理出勤時間居全國之末，消防局表示會精進改善。（圖／民眾提供）

議員謝志忠表示，消防署2020年統計，針對「受理火災平均時間」，台中市「受理派遣秒數」，也就是接獲通報至通知在隊待命人員出勤時間，多達62.82秒，全國最久，且遠高於全國平均41.60秒。消防隊第一梯次分隊火災出勤（分隊警鈴響起至消防車離隊時間），日間為66.16秒，高於全國平均53.67秒；夜間75.08秒高於全國59.74秒，皆為6都最久；到達火場平均時間為544.50秒，也高於全國平均524.35秒。

他指出，2018年質詢時，針對火災、山難牽涉精準定位問題影響救援時間，當時要求建置台中市消防救災APP。內政部警政署2020年推出「119報案APP」結合GPS定位與經緯度，能加強災難的報案派遣效率，但連在場幾乎所有官員、連消防局長自己都未下載，真的需要加強！

議員張玉嬿說，災害搶救應把握黃金救援時間，119報案APP更要廣為宣導，可是山區經常收不到網路訊號，導致救護車和消防車經常找不到正確位置，消防局應該對偏遠地區另外想辦法因應，建立多向救災資訊傳達管道，才能更加提升災害搶救效率。

王立任表示，在災害中任何延遲都有可能導致憾事發生，而台中市受理派遣及出勤秒數竟是六都之末，身為第二大都市真的是該檢討。另外消防局光2019年就辦理約2,500場的消防宣導，宣導人次為63萬人次，應該透過這些場次加強向民眾宣導「119報案APP」，並邀請民眾下載及使用這個軟體。尤其打火弟兄已經非常辛苦，透過使用「119報案APP」可以減輕他們的負擔，讓消防派遣系統能運作得更順暢。

消防局長曾進財回應，據了解，其它縣市消防局受理派遣火災案件時間較短，主因採用快速預派遣方式，取得案件概略地點後，即先派遣最少消防車組出勤，後續再蒐集相關情資。該方式雖能爭取出勤反應時間，但執行任務的消防人員難以於出勤前知悉現場狀況，且不同功能消防車輛種類眾多，在資訊不足情形下，也可能無法於第一時間派遣適切車輛。

他說，消防局受理派遣火災案件，首要任務為引導報案人描述出案發地址或概略地點，接續為確認現場狀況，包含火災類型、建築物類型、有無人員受困受傷、起火樓層、建物樓層、有無火煙及濃煙顏色等事項，以利消防局於第一時間能派遣適切救災能量；為兼顧受理派遣時間、資訊蒐集傳達及出勤適切救災能量，消防局將再研議精進方案，盼以最快速、正確及有效判斷的方式守護市民安全。市府已於去年4月起配合內政部消防署，請市府各機關透過各通路及多元管道協助推廣「119報案APP」，消防局官網首頁也配合宣導，鼓勵民眾下載使用。

防塵蟎、可水洗、不易變形

【更多新聞】

►極陰年鬼門開！帶白花油避邪網暴動 廖大乙激推「雙尖一圓」

►最猛抓姦手法！妻找徵信社抓姦 敲破車窗硬開門丈夫全裸入鏡

►獨／女嬰頭部嚴重骨折死亡 保母判8年！家屬認太輕：上訴討公道