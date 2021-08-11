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社會 社會焦點 保障人權

失聯逾18小時！23歲愛子新北大橋人間蒸發　母等搜救結果徹夜難眠

▲▼林男於新北大橋上失蹤，消防人員出動橡皮艇持續搜救。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲警方確認林男機車停在新北大橋上，於附近河面、道路找尋他的蹤跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名23歲林姓男子10日晚間10時許騎車行經新北大橋（往三重方向），將機車停在橋旁後，就此人間蒸發超過18小時；母親接獲通報後抵達現場找尋不到愛子，心焦到難以入眠，警消獲報後持續出動橡皮艇到河面搜救，雖未傳來任何好消息，仍不放棄一絲希望持續排定勤務搜尋當中。

據了解，林媽媽稱兒子要把機車停在新北大橋上，因為過去林男曾也輕聲未遂紀錄，母親懷疑他有輕生可能於是報請警方協助；警方調閱監視器後確認林男卻是從板橋端上橋，但三重端監視器卻沒有出現身影，到橋上後也確實發現他所騎乘的機車，並在裡面發現安眠藥包裝及黑色膠帶，並未找到遺書。

根據影像，林男失聯時穿著灰色外套、牛仔褲以及白色鞋子，消防人員仍持續出動橡皮艇在大漢溪搜救，期望在規定的三天搜尋勤務內找尋到林男蹤跡。

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▼林男於新北大橋上失蹤，消防人員出動橡皮艇持續搜救。（圖／記者陳豐德翻攝）

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