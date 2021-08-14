為何一直證明有偷吃？　鄉民曝心理戰「有優越感」：追不到就弄臭

▲許藍方否認與康鈞尉有一腿。（圖／翻攝許藍方、康鈞尉臉書）

網搜小組／劉維榛報導

許藍方陷入桃色風暴，據悉，男主角康鈞尉向老婆坦承，有摩鐵刷卡紀錄、發票等，他甚至在臉書詔告天下，「我去年9月底至11月與許小姐發生外遇之行為」，然而許藍方不甘示弱反擊，「上摩鐵之事絕非本人」，到底誰在說謊，引發網友當偵探找碴，更有人也困惑拋問，「為什麼醫生一直要證明自己有偷吃？」

起初，是康鈞尉的劉姓老婆率先爆料，指控許藍方會談及高潮細節，還傳裸身撫媚照給老公，正宮也強調握有完整的偷吃證據內容、私密照片，已交給司法途徑討回公道。而許藍方三度發表聲明，主張都是不實指控，且已近一年沒有與康鈞尉聯絡，接著爆料男方的騷擾私訊。

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看著正宮與小三隔空槓上，康鈞尉也在臉書粉專上湊一腳，不怕被酸民出征，勇敢坦承「去年9月底至11月與許小姐發生外遇之行為，我已深刻反省，身為先生及父親，沒能保護好自己的家庭，反而讓太太陷入痛苦不堪的局面，我要向家人說聲抱歉，對不起，我錯了，讓你們失望了」，此外，康鈞尉也向老婆致歉，「來將一切以家庭為重...我也會尊重對我太太之後的所有決定。」

▲許藍方（右）、劉姓正宮（左）隔空開戰。（圖／右圖翻攝許藍方臉書、左圖突發中心翻攝）



至今偷吃戰火演燒第4天，有網友卻百思不解拋問，「為什麼醫生一直要證明自己有偷吃？」接著找出各種疑點，「連發票證明都自己拿出來，是被吃過後不認帳不爽嗎？還是要玉石俱焚？或是為了離婚準備，直接恭迎小三進正宮？」

文章引發討論，一名網友也犀利回文分析，對於正宮來說，「男方跟小藍都令她賭爛，從目前情況看起來，男方已經認錯且有意願讓這個婚姻繼續走下去，而正宮也願意原諒男方，所以男方的部分對正宮來說沒什麼大問題。」

網友接著猜測，「小藍目前看起來完全不承認，同時正宮也賭爛她。那現在男方如果要力挺正宮，最簡單的做法就是幫助正宮攻擊小藍；換個角度想，如果他連這都不願意幫正宮，要怎麼顯現出他痛改前非的決心呢？」

底下網友回應，「嗯嗯，感覺這理由也很合理」、「單純只是想證明，他有上過她的優越證明吧」、「看起來比較像追不到就弄臭她」、「沒吃到還被老婆鬧出來不甘心」，也有人替男主角護航，「再噁心也是你以為，今天就是女醫師跟女護士的戰爭」。不過康鈞尉夫妻與許藍方皆神隱，三人也未進一步做出說明。

本站報導《直擊／康鈞尉坦承不倫後照常上班 隱身粉色布簾後看診50人》，記者12日前往台北醫學大學附設醫院直擊時，發現康鈞尉醫術仍有看診，且頗受患者青睞，下午診掛號掛到了50號，而候診區還有等候患者認出醫生就是近日風波主角，拿起手機拍下看板上的醫師名牌。

▼ 網友猜測原因不單純。（圖／翻攝PTT）

