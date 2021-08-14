康鈞蔚「開房刷卡還留發票」急認偷吃！律師傻：這麼想中1000萬？





▲康鈞尉坦承外遇許藍方。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）

記者施怡妏／綜合報導

「最美博士」許藍方遭爆料和已婚康姓醫師不倫戀，雖然她隨即反駁該項指控，但康男及劉姓正宮卻跳出來發表聲明，駁斥許藍方說謊，康男也坦承去年9月到11月與許女外遇，上摩鐵至少3次以上，甚至還有刷卡、發票紀錄，對此，林智群律師疑惑，偷吃還把發票帶回家，「這麼想中1000萬？」

康男11日在臉書發聲道歉，坦承和許藍方去年九月底至十一月間發生外遇行為，也向老婆承認與許藍方發生婚外情，也向老婆坦承有刷卡紀錄、發票等物，他表示自己已深刻反省，未來將一切以家庭為重，並尊重太太所有的決定，「我要向家人說聲抱歉，對不起，我錯了，讓你們失望了」。

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林智群律師看完聲明後，在臉書發文，其中一點讓他感到很不解，「有人偷吃會刷卡，還把發票帶回家的嗎？這麼想中1000萬啊？」他還笑說，「還把摩鐵的礦泉水帶回家，這樣最省了」。

對此，網友們認為背後原因不單純，「感覺許博士被仙人跳了」、「感覺是美女博士被設計了」、「高級仙人跳無誤！還不快找林大律師諮詢」、「這真的劇情比電影還荒謬」、「第一次看過偷吃還急著證明自己真的有吃」。不過，也有人表示，「因為這對某些男人來講是另類的成就」。

本站日前曾報導《康鈞尉有開房發票！旅館員工現身「非常怪」：這種客人不會留證據》，旅館員工也認為這是件很奇怪的事情，「通常我遇到這種客人，大概不會刷卡，發票通常留在房間不會帶走」，認為康男把「電子+紙本」證據都留下的狀況，說是在偷吃很令人驚訝。