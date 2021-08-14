黃偉哲再送台南小吃　黃筱雯IG打卡留言「真的把我喂飽喂滿啦」！

▲奧運銅牌國手黃筱雯在IG打卡留言，感謝台南市長黃偉哲再送台南美食小吃，真的被「市長喂飽喂滿了」。（讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

奧運拳擊銅牌國手黃筱雯，目前人在防疫旅館檢疫隔離，在10日接獲台南市長黃偉哲託寄的台南小吃後，黃筱雯IG留言收到台南美食第2波暖心攻勢，直言真的被「市長喂飽喂滿了」。

今年5月，黃筱雯參加全國大專院校運動會時曾說過很喜歡台南美食，但為了參加東京奧運女子51公斤級拳擊賽，她仍得努力「克制食欲」減重，希望以後可以吃爆台南美食。她於8月4日拿下東奧銅牌後，台南市長黃偉哲即透過臉書表達祝賀，且心疼她為了參賽，背後要承受多少折騰才能站在擂台上，向，黃筱雯溫暖打氣：「台南來請客，我會準備滿滿的美食送上」。

黃偉哲市長於8月10日委託度小月台北忠孝店代為烹飪寄送到防疫旅館給檢疫隔離的黃筱雯「台南小吃」美食，有擔仔麵、肉燥飯、安平蝦捲、虱目魚丸等之後，讓黃筱雯開心在IG打卡感謝。13日黃筱雯在IG打卡透露，午餐又收到台南美食了，特別留言：「感謝市長再送上午餐，真的把我喂飽喂滿啦」！

據了解，13日的台南小吃美食，是由阿輝炒鱔魚小吃店老闆親自北上烹調炒鱔魚，其他菜單還有粉腸、糯米大腸等台南經典小吃，滿滿佳餚附上黃偉哲祝福小卡片，希望筱雯會喜歡這些台南小吃美食。

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