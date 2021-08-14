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社會 社會焦點 保障人權

囂張野馬男撞女騎士害命危　PO炫：要不是我救她早就是植物人

記者黃孟珍、陳凱力、林冠吟／苗栗報導

日前駕駛福特黃色野馬跑車在台南街頭逆向狂飆，還在IG上嗆聲「槍殺陳時鐘」，23歲的葉姓設計師又出事了！葉男14日在IG發文，顯示自己在苗栗竹南發生車禍，不但野馬整台報銷，還重創一名女騎士，害她當場昏迷，事後葉男竟然還發文寫下「如果不是我救，她基本上永久植物人」。

▲▼野馬男苗栗高速撞上女騎士。（圖／翻攝自葉男IG）

▲野馬男僅受皮肉傷，被撞的女騎士卻因傷重當場昏迷，葉男事後還再IG發文指出，如果不是他，女騎士早成植物人。（圖／翻攝葉男IG）

葉姓設計師疑似要前往苗栗尚順育樂世界參加聚會，去程還在IG上連發限時動態，表示自己僅花36分鐘，以時速200公里的速度，一路從南港狂飆102公里抵達，不料卻在路上發生車禍，和一名女騎士當場對撞，強大的撞擊力道讓野馬車頭全毀，女騎士的機車車體更是面目全非，看不出機車的原樣，造成女騎士耳鼻出血，當場昏迷，而葉男僅受皮肉傷。

▲▼野馬男苗栗撞傷女騎士。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼葉男所駕駛的野馬Ford Mustang因高速撞擊，車頭全毀，女騎士的機車車體更是面目全非，看不出車體。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼野馬男苗栗撞傷女騎士。（圖／記者黃孟珍翻攝）

事後，葉男仍不斷在IG上更新動態，表示女騎士原本沒有心跳，「如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」，指出他在將女騎士撞飛前的0.01秒先憑直覺將速度降到最低，女騎士所受的傷僅是因為飛出去落地翻滾的傷，強調野馬在撞擊時「並沒有讓女騎士受傷」。

▲▼野馬男苗栗高速撞上女騎士。（圖／翻攝自葉男IG）

▲葉男事後還再IG發文指出，如果不是他，女騎士早成植物人。（圖／翻攝葉男IG）

葉男還說，女騎士第一時間撞到的右腦部頭殼，「那邊骨頭很硬，基本上沒傷到大腦的任何運作」，自己先對女騎士進行CPR後再對她吼叫，讓她的靈魂聽到，「因為靈魂是活的」，並對女騎士點穴，就完全救活女騎士了，誇張言行令人咋舌。

▲▼野馬男苗栗高速撞上女騎士。（圖／翻攝自葉男IG）

▲▼葉男事後還再IG發文描述他救女騎士的過程。（圖／翻攝葉男IG）

▲▼野馬男苗栗高速撞上女騎士。（圖／翻攝自葉男IG）

葉男也指出，目前正在警局接受筆錄，待女騎士通知傷患狀況後，再繼續前往尚順育樂世界參加聚會，還PO文指出車禍會不會發生「跟速度是沒有任何關係的，都是相對速度的問題」。

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