快訊／第6輪打高端三類對象出爐！36歲以上民眾可打

記者洪巧藍／台北報導

第六輪疫苗接種換國產疫苗高端接力，中央流行疫情指揮中心今（14）日公布接種對象，分別是65歲以上長者、36歲至64歲一般民眾以及20歲以上第九類對象等三類，符合資格者於8/16開始可以預約，8/23開打。

▲第六輪高端疫苗開放預約接種。（圖／指揮中心提供）

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「COVID-19公費疫苗預約平台」於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，第六輪13日中午12時結束並進行結算，可接種疫苗為高端疫苗。指揮中心指揮官陳時中今日宣布，目前先準備60幾萬劑疫苗，符合預約資格對象有三類對象：

一、65歲以上(含)[即1956年12月31日(含)以前出生]長者

二、64歲至20歲(含)[即2001年8月23日(含)以前出生]第九類對象

三、64歲至36歲(含)[即1985年12月31日(含)以前出生]民眾

指揮中心說明，上述符合預約資格者，即得於開放預約期間進行預約，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止，也亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊。此期預約預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

陳時中昨表示，目前統計有113萬人選擇高端，但預期數據還會稍減，包含這幾天第五輪接種莫德納疫苗的，估計最後應該有90幾萬人符合資格，詳細數目還是要等平台報下來才能決定開放到多少年紀。

▲第六期接種疫苗為高端 。（圖／指揮中心提供）