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「早餐店女兒」徐巧芯曝5倍券爽到大財團　小店家都振興不到

▲▼台北市議員徐巧芯說，去年的3倍券，經常是振興到財團。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲「早餐店女兒」台北市議員徐巧芯說，去年的3倍券，經常是振興到財團。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者林彥臣／綜合報導

疫後振興經濟的5倍券計畫，連民進黨內部看法也相當分歧 ，除了是否民眾換購5倍券時是否支付1000元之外，本身是「早餐店女兒」的台北市議員徐巧芯表示，從去年發行3倍券的經驗可以發現，經常是振興到大財團商家，很多小店家根本振興不到。

徐巧芯在新聞節目《關鍵時刻》時表示，民進黨英系立委會跳出來反對「1000元換5倍券」的政策，是因為如果真的要民眾拿出1000元換5倍券，民進黨的民調會崩盤，2022年也不用選了。

徐巧芯進一步解釋，她家裡就是開早餐店的，一個漢堡蛋30元、一杯奶茶20元，一個消費者每次消費的金額大約50~100元，一張面額200元的券不能找零，「那我要怎麼做你的生意」。

▲▼台北市議員徐巧芯說，去年的3倍券，經常是振興到財團。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲徐巧芯說，消費者去便利商店寄杯了很多咖啡，小商家的消費都被替代掉了。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

徐巧芯舉例，去年很多民眾拿著振興券，去背後是大財團的便利商店寄杯咖啡，很多人也覺得很划算，可是當你寄杯了50杯、100杯的咖啡之後，還會去早餐店喝奶茶嗎？因為消費行為就被替代掉了。

徐巧芯強調，振興要振興得準，要看現在最需要振興的產業是什麼，現在最需要振興的是那些大賣場嗎？是財團嗎？是那些有現金流祭出一大堆優惠的店家嗎？應該是針對那些活不下去的小店家。

主持人劉寶傑補充，難怪民進黨的立委要跳出來，因為這些是民進黨的傳統支持者！

徐巧芯說，而且這些人都是他們的樁腳，是民意代表每天在地方上走來走去都會碰到他們，他們現金流都不夠了，快沒辦法周轉了，還叫他們先拿1000元去換券，還叫他們先收了3、5萬消費券，再去銀行兌換，「他們能夠接受嗎？一定不行嘛！」

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