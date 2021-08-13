限量版只送不賣！金門「東奧in口罩」要來了　廠商曝可能取得方式

記者林名揚／金門報導

金門唯一口罩工廠首款水獺口罩上市!並且也將搭上這東澳一波順風車，針對李洋是金門子弟，在即將推出的限量口罩印有英文字「Taiwan」也增加「Kinmen」（金門），初步想法，將搭配其他版本口罩，當成「只送不賣」的限量紀念品，暫訂14日問市。

▲金門東奧限量口罩。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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生產商總經理陳澤林說，因為是金門第一家口罩製造商，每一步驟更要按照規定，因此相關客製化的產品，還無法全部上線，目前已取得兒童版口罩製造的許可，口罩採立體式造型，圖案都是活潑可愛的設計元素。另外，針對消費者的反映，已將部分如迷彩、水獺圖案的成人版口罩耳帶，改成寬版及透氣有彈性的隱藏式耳帶，提升口罩長期使用的舒適感，讓產品更有品質。陳澤林說，「麟洋配」奪冠那顆關鍵IN球圖案衍生不少商品，所以想訂製到類似的圖案很不好處理，「我是不計成本買下來的」，但數量真的十分有限，只能當限量紀念品，目前初步想法是「買五盒送2個限量版in口罩」。

曾經因為買不到口罩，被孫子一句話而真的霸氣開工廠的陳澤林說，從金門銷往台灣市場的反應不錯觀察，仍會以金門為生產基地，主要的市場還是在台灣本島；這一波還推出迷彩與水獺圖案，一包10片80元，將來包括莒光樓、毋忘在莒石勒等著名景點，都有機會成為具有在地特色口罩的圖案。