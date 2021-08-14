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洪水瞬間灌家中「一家5口活活淹死」！只剩丈夫獨活：妻已懷孕8月

▲湖北隨州柳林鎮暴雨成災。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲湖北隨州柳林鎮暴雨成災。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北多地日前遭到極端暴雨襲擊，其中隨州市柳林鎮一度被淹，初步排查顯示當地8000餘人受災，21人死亡、4人失聯。當地一戶人家在洪災期間於家中被困遇難，痛失妻兒、岳父母的丈夫金勇強調，妻子已經懷孕8個月，因此遇難的是一家五口，「如果沒有出事，我們馬上就能迎來第二個寶寶。」

家住鎮中心學校附近的孫姓男子憶述，12日凌晨約2時，雨勢突然變大，不到1小時鎮上多條小河就同時漲水，地勢低窪的柳林鎮北偏西地塊迅速被洪水淹沒，部分房屋和廠房遭沖走，洪水甚至高至居民樓的2樓。之後，洪水繼續往南偏東方向的地勢較高處蔓延，整個鎮子至凌晨5時左右幾乎全部被淹沒，成為一片汪洋，水電、通信全部中斷。

▲湖北隨州柳林鎮暴雨成災。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲全鎮水最深處可達5公尺。（圖／翻攝澎湃新聞）

金勇一家受到洪災波及，他即將6歲的兒子當時正和妻子住在位於國土資源所院內的岳母家。他悲痛回憶，出事前一晚兒子還跟給他打視訊電話說，「爸爸，你快回來跟我打架。」可惜，遠在外地工作的他，因為還有事情要處理，沒能及時回應，結果沒多久父子便天人永隔。

當晚和2名工作人員留下值班的國土資源所張姓所長憶述，凌晨4時時他們正將1樓的檔案資料、電腦等搬往2樓，可是水勢一瞬間就漲得很高，這時他接到50多歲退休員工詹英（即金勇岳母）的求救電話，「說漲水太快，他們被困屋內，防盜門怎麼也打不開。」

▲▼柳林鎮一家五口受困遇 。（圖／翻攝自新京報）

▲他和妻子婚紗照的鑰匙扣。（圖／翻攝自新京報）

張所長立即派一位同事前去協助，由於當時洪水已深近2公尺高，該同事只能半游半走過去，到達詹英家屋外後，費盡九牛二虎之力仍未能撞開門，此時洪水又突然上漲，他趕緊先返回辦公樓暫避。最後，詹英家的防盜門還是打不開，消防員趕到現場時已是早上7時左右，當他們破門進屋時，發現詹家已經不幸遇難。

得知消息立即趕來的金勇悲痛不已，在淤泥中找到妻子生前的挎包，並從中翻出一串有着他和妻子婚紗照的鑰匙扣，「我們都是1985年的，我和她2014年國慶節（10月1日）前一天結婚，第二年我們就有了寶寶，現在兒子還有2個月就滿6歲了，我老婆已經懷孕8個月，如果沒有出事，我們馬上就能迎來第二個寶寶。」

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