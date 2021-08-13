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湖北小鎮極端暴雨　「21死4失聯」水電通信全斷

▲▼湖北隨州柳林鎮大雨災後情況。（圖／取自央視新聞）

▲湖北隨州柳林鎮大雨災後情況。（圖／取自央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

繼上月大陸河南鄭州，遭逢千年一遇洪災侵襲後，近日大陸又有地區因極端暴雨受災。據央視報導，湖北省隨州柳林鎮，因11到12日的極端強降雨天氣，經初步排查，已造成8000多人受災、21人死亡、4人失聯，洪水沖毀道路、橋梁，水電通訊也因此中斷。

當地氣象局統計，8月11日至12日，湖北隨州隨縣柳林鎮，累計降雨503毫米，尤其自12日凌晨起，雨量最大，12日4時至7時降雨量達373.7毫米，凌晨5時、6時連續兩個小時降雨量超過100毫米，均為有氣象記錄以來的歷史極值。

▲▼湖北小鎮暴雨成災。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲湖北小鎮暴雨成災。（圖／翻攝澎湃新聞）

由於柳林鎮三面環山，排水困難，在極端強降雨的影響下，平均積水深度達3.5米，最深處達5米。當地官方組織軍警、幹部連夜上街呼喊、敲門組織民眾轉移，投入公安、消防等1200多人展開救援。

據大陸官媒央視報導，經初步統計，此輪強降雨已造成柳林鎮超過8000人受災，21人死亡、4人失聯；被淹、受損房屋商舖超過2700間，其中倒塌221間；沖毀道路11.3公里、橋樑63座、電力通信線桿725根，鎮區供水、電力、通訊中斷，災情損失還在進一步核實統計當中。

一家在當地經營20多年超市的老闆娘哭訴，12日凌晨聽到警報聲後，一家人才敢去搶貨，但「不知道洪水來的如此兇猛」，貨物已經全部被洪水沖走。

本報稍早報導，12日凌晨，柳林鎮居民季某，收到在鎮中心超市上夜班妻子龔的訣別訊息，內容寫到，「我好（如）果死了，你在床底下拖鞋袋子裡好好找找，還有一點存款。」丈夫收到後，立刻涉水奔往超市尋妻，沒想找到時，妻子已經「一動不動、面部朝下。」

大陸水利局12日通報，全國共有湖北東部西部、安徽西南部、江西北部等地部分地區降了大到暴雨，其中湖北襄陽、安徽安慶等地局部降了大暴雨。

受降雨影響，水利部示警，全國6條有河流發生超警以上洪水。包括雲南南汀河支流南襪河、貴州沅江支流太平河、重慶烏江支流區陽河、安徽華陽湖入湖支流二郎河、內蒙古嫩江支流歸流河、吉林伊通河支流新凱河。其中，烏江支流區陽河發生超保洪水。

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中國大陸湖北洪水暴雨隨州柳林鎮

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