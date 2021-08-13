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水淹兩層樓！ 餐館夫妻回憶驚恐3小時：身綁保麗龍手拉手也許能活

記者魏有德／綜合報導

湖北隨州連日暴雨致洪災，以柳林鎮最為嚴重，強降雨造成的大水一度使全鎮泡在水中，積水目視近2層樓高，最深超3公尺。一對開餐館的夫妻昨（12）日凌晨3時起床備菜時，聽到門外警報聲大作，約1公尺深的大水幾分鐘內便衝破大門湧進餐館，嚇得兩人急忙往2樓跑，只見1樓在短時間內全被淹沒，水位還有不斷上漲的趨勢。

▲湖北隨州柳林鎮暴雨成災。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲湖北隨州柳林鎮受暴雨侵襲引發洪災，全鎮泡在水中。（圖／翻攝新華網）

《紅星新聞》報導，夫妻倆在2樓待了2個多小時，水還在往上漲，餐館老板回憶，「不知道能幹點什麼。媳婦（老婆）想把微信裡的錢都轉出去，但沒有信號，用不了手機，想給孩子打個電話，也打不通。」

夫妻二人透過窗戶向外看，只見滾滾洪水相當混濁，水位逐漸漫過隔壁店鋪的招牌，不少家電順著水流被衝了出去。此時，水勢已經淹到2樓的最後一層樓梯，就快漫上2樓。餐館老板表示，「我和媳婦有點害怕，趕緊拿了點衣服往3樓跑。」

▲湖北隨州柳林鎮暴雨成災。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲救災人員乘橡皮艇進入柳林鎮搜救受困人員。（圖／翻攝澎湃新聞）

餐館老板一想到他和老婆都不會游泳，只好隨手找了點泡沫塑料（保麗龍）和塑料板（塑膠板）綁在身上，「我們也不知道這東西能不能保命，想著萬一被水衝走了，我們套著泡沫，手拉著手，也許能活下來。」

兩人就這樣在2樓和3樓間徘徊著，直至今（13）日上午9時，水位開始慢慢下降，救援人員也在11時趕到，餐館老板提到，「一樓都是淤泥，傢具都被衝走了，只有冰箱卡在門口，不過人還活著，就很好。」

▲湖北隨州柳林鎮暴雨成災。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲柳林鎮水勢一度漲至近3公尺深。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，柳林鎮災情目前以致8000餘人受災，21人死亡、4人失聯；受淹、受損房屋商鋪2700餘間、倒塌221間；沖毀道路11.3公里、橋梁63座、電桿725根，鎮區電力、通訊仍中斷。

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