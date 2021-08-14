土耳其北部「洪水爆發」增至31死　沖垮8樓高建築！330村莊停電

Nine people were killed in flash floods in Kastamonu in Turkey's Black Sea region that sent water and debris gushing through streets and damaged bridges, authorities said https://t.co/6D52bU5zvy pic.twitter.com/dAmbEFHPlv — Reuters (@Reuters) August 12, 2021

記者張寧倢／編譯

土耳其南部野火逐漸受控之際，北部黑海沿岸地區卻又遭洪水無情襲擊，這場由暴雨引發的山洪導致部分建築物倒塌、橋樑沖毀、電力中斷供應等，目前已知至少有31人死於洪災，其中有29人集中在受災最嚴重的省分「卡斯塔莫努」（Kastamonu）。

▲土耳其北部黑海沿岸爆發嚴重洪水災情，至少已有31人喪命。（圖／路透）

根據BBC報導，土耳其南部靠近地中海的地區7月下旬發生野火災情，迫使馬爾馬里斯港（Marmaris）及周邊區域撤離數千名居民與遊客，據悉，野火目前已得到控制，但卻也釀成8人死亡、超過10萬公頃的植被損害。在災害尚未復原之際，北部黑海沿岸又爆發嚴重洪水災情。

Parts of northern #Turkey are reeling after a slow-moving storm system unleashed days of heavy rainfall, which resulted in deadly and destructive flooding and mudslides on Wednesday: #Turkeyfloods https://t.co/9rt8g1iAAd pic.twitter.com/lXAfu0yGlD — AccuWeather (@accuweather) August 13, 2021

據報導，卡斯塔莫努省與錫諾普省分別有29人與2人在這場洪水中不幸罹難，淹水水位最高達5公尺，連一棟8層樓高的建築都被沖垮，政府近來則因為對自然災害的處理受到批評，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於13日前往卡斯塔莫努省勘災，並參加部分罹難者的喪禮，當時，艾爾段也承諾政府單位將盡一切努力救災。

▲土耳其北部卡斯塔莫努省是受災最嚴重的區域，災民緊急撤離。（圖／路透）

報導指出，當局在洪水爆發地區展開大規模的搜救行動，派出直升機從屋頂上營救災民，另一部分民眾則搭船避難，由於大水破壞電力設備，目前有多達330個村莊斷電、約1700多人被安排疏散。據悉，土耳其黑海沿岸的山區夏季容易發生洪水，但內政部長視察災區後表示，這是他見過的最嚴重的一次洪災。鄰國希臘則指出，由於過去2天內出現亟需的降雨，大範圍的野火變得更加可控。

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