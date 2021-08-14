　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其北部「洪水爆發」增至31死　沖垮8樓高建築！330村莊停電

記者張寧倢／編譯

土耳其南部野火逐漸受控之際，北部黑海沿岸地區卻又遭洪水無情襲擊，這場由暴雨引發的山洪導致部分建築物倒塌、橋樑沖毀、電力中斷供應等，目前已知至少有31人死於洪災，其中有29人集中在受災最嚴重的省分「卡斯塔莫努」（Kastamonu）。

▲▼土耳其北部黑海沿岸爆發嚴重洪水災情，至少已有31人喪命。（圖／路透）

▲土耳其北部黑海沿岸爆發嚴重洪水災情，至少已有31人喪命。（圖／路透）

根據BBC報導，土耳其南部靠近地中海的地區7月下旬發生野火災情，迫使馬爾馬里斯港（Marmaris）及周邊區域撤離數千名居民與遊客，據悉，野火目前已得到控制，但卻也釀成8人死亡、超過10萬公頃的植被損害。在災害尚未復原之際，北部黑海沿岸又爆發嚴重洪水災情。

據報導，卡斯塔莫努省與錫諾普省分別有29人與2人在這場洪水中不幸罹難，淹水水位最高達5公尺，連一棟8層樓高的建築都被沖垮，政府近來則因為對自然災害的處理受到批評，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於13日前往卡斯塔莫努省勘災，並參加部分罹難者的喪禮，當時，艾爾段也承諾政府單位將盡一切努力救災。

▲▼土耳其北部黑海沿岸爆發嚴重洪水災情，至少已有31人喪命。（圖／路透）

▲土耳其北部卡斯塔莫努省是受災最嚴重的區域，災民緊急撤離。（圖／路透）

報導指出，當局在洪水爆發地區展開大規模的搜救行動，派出直升機從屋頂上營救災民，另一部分民眾則搭船避難，由於大水破壞電力設備，目前有多達330個村莊斷電、約1700多人被安排疏散。據悉，土耳其黑海沿岸的山區夏季容易發生洪水，但內政部長視察災區後表示，這是他見過的最嚴重的一次洪災。鄰國希臘則指出，由於過去2天內出現亟需的降雨，大範圍的野火變得更加可控。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
快訊／囂張逆向嗆殺陳時中！「野馬車主」自撞整台報銷
「月給22萬」嫌不夠！醫師娘年年吵要錢　人夫崩潰：一年只休7
3縣市大雨特報！午後「大雷雨熱區」曝　熱帶低壓最新路徑出爐
快訊／高雄左營「水淹小腿肚」畫面曝！　居民崩潰狂哀號
童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王
泰醫護「加打第3劑BNT」　鼻孔出血倒地慘死！
「館長把拔」抖內3萬！　「1句祝福」卻讓爆乳實況主狂罵：退錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打過2劑疫苗！日本藥劑師忘了「2個月後又打2劑」　現況曝光

新冠死神來敲門！一家8口染疫「全家死光光」...早上中午各死4個

她Zoom開會到一半…遭幼童「持槍爆頭」慘死！　同事目擊全程嚇壞

打完2劑科興「加打第3劑BNT」　泰國醫護鼻孔出血倒地慘死！

土耳其北部「洪水爆發」增至31死　沖垮8樓高建築！330村莊停電

英「處男槍手」射殺5人！　肥宅凶嫌拍片自爆：沒談過戀愛超厭女

日本出現首例Lambda變種！　30歲東奧工作人員「曾入境祕魯」

美軍8／31結束阿富汗任務　20年大事記

美副國務卿與立陶宛外長通話　支持立國「挺台」作為！

13張還是16張？　「麻將」有望列入2022北京冬奧

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

醉男擋路上被按喇叭竟「惱怒飆罵」　跳上轎車引擎蓋...踹爆擋風玻璃！

披薩盒太大！機車「出奇招載送」後座乘客倒坐他嚇壞：好尷尬...

行人走斑馬線「差點被大車撞」！　騎士按喇叭提醒...及時救回一命

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

打過2劑疫苗！日本藥劑師忘了「2個月後又打2劑」　現況曝光

新冠死神來敲門！一家8口染疫「全家死光光」...早上中午各死4個

她Zoom開會到一半…遭幼童「持槍爆頭」慘死！　同事目擊全程嚇壞

打完2劑科興「加打第3劑BNT」　泰國醫護鼻孔出血倒地慘死！

土耳其北部「洪水爆發」增至31死　沖垮8樓高建築！330村莊停電

英「處男槍手」射殺5人！　肥宅凶嫌拍片自爆：沒談過戀愛超厭女

日本出現首例Lambda變種！　30歲東奧工作人員「曾入境祕魯」

美軍8／31結束阿富汗任務　20年大事記

美副國務卿與立陶宛外長通話　支持立國「挺台」作為！

13張還是16張？　「麻將」有望列入2022北京冬奧

電動車路上沒幾台「真的會變未來趨勢？」　網吐真相：已不可逆

湖人球衣贊助商Wish合約到期　新季金額將上看2億美元

打過2劑疫苗！日本藥劑師忘了「2個月後又打2劑」　現況曝光

36年遲來的團圓

「深夜裡的法國手工甜點」突停業消毒　北市衛生局證實有確診足跡

快訊／一周前囂張逆向！「野馬車主」今對撞女騎士　跑車整台報銷

黃金救援倒數11小時！80人陸空大搜救　落水女代表還沒找到

致敬東京奧運　故宮南院超美水舞秀加碼3D水幕魔鏡

55歲男星排隊被叫阿伯「太誇張」：跟我開玩笑嗎？ 一回頭釋懷了

歐盟擬立法統一手機充電器　「Type-C勝出！」蘋果衝擊大增

少女引爆醋醰慘遭6人霸凌！5分鐘摑掌28下　網傻：圍觀還裝可愛

國際熱門新聞

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

莫德納公司道歉了　南韓直搗總部催貨有效

「市長咬金牌」大結局！　國際奧會全埋單換新金牌

泰國醫護加打第3劑BNT　鼻孔出血慘死

他學《3個傻瓜》花2年DIY直升機　試飛瞬間遭螺旋槳爆頭

韓女將奪三金　留短髮遭網路霸凌

立陶宛禁白俄出口　改走北極航線

13張還是16張？　「麻將」有望列入2022北京冬奧

普利茅斯槍擊　23歲嫌受雇軍火商

胎兒測心跳「頭上戳出2個洞」腦損

美國白人跌破6成　獨立以來首見

即／路透：家樂福將出售台灣事業

美研究：疫苗能阻止確診後再感染

立陶宛外交部遭網攻　傳外洩文件涉及中國事務

更多熱門

相關新聞

別帶檳榔到土耳其　中領館點名台胞

別帶檳榔到土耳其　中領館點名台胞

中國大陸駐土耳其伊斯坦堡總領事館，於當地時間12日在官網上發布一項「切勿攜帶檳榔入境土耳其」的通知，還特別點名「台灣同胞」，表示近期已有多位中國大陸公民，包括台灣同胞，在乘坐不同航班入境土耳其時因攜帶檳榔被捕。

水淹兩層樓！ 餐館夫妻回憶驚恐3小時：身綁保麗龍手拉手也許能活

水淹兩層樓！ 餐館夫妻回憶驚恐3小時：身綁保麗龍手拉手也許能活

電梯吃人瞬間暴衝　媽目睹女嬰慘死

電梯吃人瞬間暴衝　媽目睹女嬰慘死

湖北小鎮暴雨　21死4失聯水電全斷

湖北小鎮暴雨　21死4失聯水電全斷

被洪水沖走！小豬瘦成皮包骨　見人狂蹭求救

被洪水沖走！小豬瘦成皮包骨　見人狂蹭求救

關鍵字：

土耳其洪災野火洪水天災黑海山洪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

女星買1200威力彩「中獎了」！

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包

七夕激情連結！「最危險3姿勢」醫警告：趴一聲GG骨折了

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

外送箱沒蓋上！隔天長出一球萌毛

謝淑薇再轟網協：騙過我很多次

文藻系花爆COS女僕不雅片外流

小六男被賞巴掌耳膜破裂　求償37萬元下場曝

跟風吳宗憲買紅色特斯拉　余祥銓新車「拒借媽媽李亞萍開」

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面