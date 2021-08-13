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捐血贈品太豪華！1次就送「13樣商品」　一字排開他驚：還有600元

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲贈品超豪華。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

防疫期間，民眾減少外出避免群聚感染風險，也影響到捐血意願，全台血液庫存告急，有網友一早9點就去捐血，結束後收到許多贈品，他一字排開，有兩桶黑師傅捲心酥、兩條牙膏、糕點餐盒等，甚至還有超商600元商品卡，讓他驚呼「現在捐血都送這麼好嗎？」網友們看到後也不敢置信。

原PO在PTT發文，今天心血來潮去捐血，一早9點就到達台中一處捐血站，現場已經排滿了人潮，直到中午12點，他才順利捐完血，這一次共捐了500CC的血，沒想到卻意外收到超澎派的贈品，「獎勵和我想像的大不同」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲民眾排隊等捐血。（圖／翻攝自PTT）

他將全部商品一字排開，除了有蘇打餅乾跟豆漿之外，還有兩條牙膏、口罩一包、兩桶黑師傅、兩盒糕點餐盒、禾雅堂蛋糕、兩張健身房貴賓證等商品，其中，最讓人訝異的是，竟然有超商600元的商品卡，「現在捐血都送這麼好嗎？有沒有卦？」

貼文一出，網友們也看傻，「一個人送這麼多？」「太誇張了吧」、「你是捐多少血，送這麼多」、「哇靠，太爽了吧」、「還有禾雅堂，這真的太誇張惹」、「推善心，送那麼好，難怪要排這麼久」、「覺得變豪華+1，之前拿到一條磅蛋糕過」。也有網友透露，「血荒嚴重贈禮就會變多，不缺血就很陽春」、「有贊助，捐血中心才不會給這麼豐富」。

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