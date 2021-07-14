前男友外流激情肉片！標題嗆：小婊子…她「分手3年才發現」崩潰

▲台中男與女友分手後竟外流性愛片，標題還下「小婊子」，3年後挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名蕭姓男子與女友小青（化名）2016年在一起、2017年分手，不料，他分手後竟外流2人性愛片，文章主題還寫著「小婊子」。小青2020年底聽到朋友轉述，這才發現自己竟成了色情論壇的影片女主角，氣炸報警處理。日前蕭男遭判3月，得易科罰金9萬元。

判決指出，蕭男與小青2016年是男女朋友關係，蕭男在交往期間曾用手機拍下與小青的愛愛過程，以及小青裸露身體隱私部位的影像，並將影片存在筆電裡。

蕭男與小青分手後，竟於2017年3月間某日凌晨，將2人先前的性愛片上傳論壇，發布文章主題還寫著「小婊子」。事隔3年多後，小青從朋友那裡聽說，論壇上有疑似她的影像，一上網查看才發現性愛片遭外流，決定報警處理。

台中地方法院審酌，蕭男與小青分手後本應好聚好散，就算不能互相祝福，也不應該藉由上傳2人交往期間的親密影片，毀損小青的名譽，且依照現今的科技，影像能被反覆、大量複製，快速散播，一旦傳上網，就很難阻止、收回。

法院認為，大學肄業的蕭男的行為令小青身心受創，並危害社會善良風俗，法治觀念淡薄，且他犯後沒能跟小青達成和解，考量他無前科，犯案時年紀尚輕，犯後坦承犯行，也表示愧疚之心，依照以網際網路供人觀覽猥褻影像罪將他判刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。