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二手拍賣收藏快12年「戀愛遺物」　賣家怨「連垃圾回收車也不收」

二手拍賣「戀愛遺物」（圖／翻攝自Carousell旋轉拍賣）

▲情侶分手後，不少人將前任送的禮物上網二手拍賣處理掉。（圖／翻攝自Carousell旋轉拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

分手後，你都如何處理前任送的東西？有人直接丟掉，也有人選擇上網二手拍賣處理掉，認為換取現金更實在，拍賣網站就搜出不少「戀愛遺物」，大多都是常見的「衣著時尚」及「名牌精品」等著被出清找其他新歡，刊登物中也不乏特殊品，就有賣家很後悔分手後沒把初戀男友送的洗臉盆還回去，直抱怨「氣死～連垃圾回收車也不收」。

8月14日七夕情人節就快到來，各路商家全力搶攻這波情人節商機，在一片甜蜜蜜氛圍中，Carousell旋轉拍賣則是分享關於「戀愛遺物」的有趣消費趨勢，根據今年上半年平台賣家所刊登的商品種類及數量進行分析，發現「皮夾、包包」榮登最想轉賣的前任禮物冠軍，其次才是「情侶裝」、互送的衣著及項鍊、戒指等「飾品配件」，以及「娃娃、玩偶」和「手錶、腕錶」。

在所有戀愛遺物中，相較於「前女友」送的禮物，「前男友」送的禮物數量多出3.7倍，從整體排行來看，不論男女，前1、2名由「衣著時尚」及「名牌精品」兩大類別分佔，例如原本想寄給住在國外的前任一件保暖衣服；交往時一起背去圖書館，現在看到就生氣的FILA背包；花在前男友身上不少錢，希望賣掉周杰倫潮牌Phantaci帽T拿回些現金；把對前男友的恨換成錢的捷克雙面鏡。

排行榜除了顯示最常見的前任禮物，也發現到每對情侶不同的興趣及獨特喜好，例如前男友當年送的限定款鑄鐵壺，拍賣售價1280元另尋有緣人帶走；還有賣家拍賣前男友送的洗臉盆，並寫下「初戀男友送的，他說是洗臉盆…還說他在店裡挑很久 我心裡os：請問到底誰會用這個洗臉啦？！而我居然收藏了快12年....當時分手時應該還給他才對（氣死～連垃圾回收車也不收）」。

二手拍賣「戀愛遺物」（圖／Carousell旋轉拍賣提供）

▲▼網友拍賣前任送的奇特禮物。（圖／Carousell旋轉拍賣提供）

二手拍賣「戀愛遺物」（圖／Carousell旋轉拍賣提供）

二手拍賣「戀愛遺物」（圖／翻攝自Carousell旋轉拍賣）

▲原本買給前女友的機車，現在放到網路上拍賣，轉賣心情卻有一股淡淡的心酸。（圖／翻攝自Carousell旋轉拍賣）

另有人上網賣自己送給前任的一台機車「Suzuki Address V125G」，只是拍賣心情頗為心酸，「完整無待修當初買給前女友使用但畢業後她就跟人跑了 然後我又自己騎電車 平時停在車庫 現在想換停你們的車庫」。對傷心人來說，不想留著、丟了又浪費的戀愛遺物，用轉賣方式來放下過去是最佳方式，資源再利用也符合現代人的環保觀念，讓其他人挖到寶。

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