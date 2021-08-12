台南強化各校開學整備及沿近海漁船防疫　黃偉哲籲請落實校園及國境海岸線安全

▲台南市教育局長鄭新輝表示，開學在即，學生暑假後將重新回到校園，台南市超前部署各項開學準備工作，各項防疫物資準備到位，成為校園防疫最佳後盾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率教育局長鄭新輝及農業局副局長陳仲杰，12日下午向市民朋友說明市府開學前防疫整備及沿近海漁船防疫指引，黃偉哲市長籲請落實校園及國境海岸線安全。

教育局長鄭新輝表示，開學在即，學生從5月19日全國停課至暑假後，將重新回到校園，台南市超前部署各項開學準備工作，所屬280所國中小積極盤整校園防疫物資，統計至8月12日止，全市學校消耗性防疫物資存量：漂白水18836公升、酒精10456公升及口罩191萬片，還有額溫槍2968支及109所規模450人以上學校配發紅外線熱顯像儀，各項防疫物資準備到位，成為校園防疫最佳後盾。

教育局除了督促學校積極整備防疫物資外，也規劃補助採購用餐隔板，讓教室空間內無法維持社交距離或採梅花座的學校，可以透過隔板來阻隔鄰座用餐者飛沫，該項防疫物資將於暑假期間完成購置，開學後，每1名學生將會有個人專用隔板，提升午餐食安規格，預計補助新台幣653萬元，約有13萬名國中小學生受益。

台南市長黃偉哲表示，物資整備是落實校園防疫工作的首要之務，台南市已為學校備足至少1個月以上的物資存量，請家長安心。校園食品安全及午餐品質管理也是另一項重點防疫工作，目前透過自主健康管理及入校體溫量測確保到校師生的健康，學校座位均採用「一個人、一組書桌」型式，但考量部分學生座位間距離有限，為了降低用餐時可能產生的飛沫汙染，特別責成教育局規劃補助學校採購學生用餐隔板，提高防疫等級，讓每位學童享用美味午餐時，也能兼顧防疫。

有關沿近海漁船防疫部分，黃偉哲指出，日前於台南安平外海查獲1艘疑似走私的本國籍漁船，經PCR檢驗有7人陽性，確診者除了會把病毒傳染給同船成員，也可能把病毒再帶進陸地，造成疫情的散播，由此可見近海漁船防疫實為刻不容緩之工作。

農業局副局長陳仲杰表示，根據沿近海漁船防疫檢疫管理機制，漁船如有海上接觸史（進大陸、外國港口或接觸大陸、外國船舶），返港前船長應主動通報，返港後停泊指定的港口碼頭，全員量測並執行漁船清消。船員上岸後搭防疫車輛後送至指定醫療機構，採檢陰性者居家檢疫14天，採檢陽性者至指定醫院治療。

農業局也特別提醒船長若未依規定通報，將處3-15萬元罰鍰，情節重大者得撤銷船員手冊，請船長及船員們務必遵守相關防疫規定，共同守護國境海岸線以及台南市民的安全。

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