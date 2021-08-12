各縣市加碼5倍券一次看　台南抽汽車+高雄變6倍+新北特惠券助攻

▲行政院日前公布將推行5倍券，預計最快可在10月發放，而各地方縣市政府也對此祭出加碼優惠。（圖／記者周宸亘攝）



記者林冠吟／整理報導

國內本土疫情自5月爆發至今，終於趨緩，為拯救因疫情而萎靡的經濟產業，行政院日前也規劃將推行1000換5000的「5倍券」，預計最快可在10月發放，而各縣市政府也陸續喊出加碼，希望能有效振興經濟之餘，也可協助民眾度過難關。

台北

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台北市長柯文哲表示，市府將研議「數位加碼」，傾向以數位和電子支付為主，可能將與APP「台北通」結合，推出優惠券的方式，民眾以優惠券消費後，廠商再向市府請款，不過詳細細節仍在商討中。



新北

新北市長侯友宜表示，待中央完整公布5倍券的相關方案後，預計將會推出「新北特惠券」，也會較去年擴大適用範圍，待詳細辦法確定後會再公布說明。

桃園

桃園市長鄭文燦宣布將發放「好市券」，每位中籤的民眾可領到200元，預計8月13日及可領券消費。

同時，桃園自8月16日起至10月31日也將陸續推出3個觀光旅遊振興暖身計畫：

1.「相揪來桃園—團體旅遊補助」，團體旅客到桃園進行2天1夜行程，市府將補助旅行社每位旅客700元

2.「桃園金牌好遊—優質遊程徵選」，向縣內旅行社徵求推廣桃園優質行程，獲選旅行社每條行程補助10萬元，並將入選的15條遊程，讓參與活動中獎的民眾可以免費體驗

3.「加倍愛桃園—景點買1送1」，自由行旅客可享有觀光旅遊景點門票買1送1，每人上限300元。

台中

台中市長盧秀燕表示，在5倍券下來前，台中市府預計會先發放「美食振興券」。

台南

台南市長加碼補助黃偉哲指出，已整合各處，涵蓋觀旅、農業、文化、經發等，在5倍券發放後，加碼抽汽車、現金等優惠，效益最高可達到2倍。黃偉哲表示，民眾消費後就可以在特約店家換取優惠，含住宿買一送一、休閒農場等優惠，且只要憑發票就可以參加台南市購物節抽獎，有機會帶走汽車、現金、iPhone等大獎。

高雄

除行政院發放的5倍券外，高雄市長陳其邁宣布再加碼1000元的高雄券，直接5倍變6倍。此外，市府也預計複製去年的「時時抽」振興方案，只要持振興券到店家消費，就有機會參加抽獎，同時結合即將到來的國慶煙火、台灣燈會與跨年等大型活動。

澎湖

為振興島內經濟，澎湖縣府決議每人普發1000元現金。

金門

金門縣長楊振浯表示，將對每位縣民普發5000元現金，同時加碼在疫情再次降級後，視情況再發3000元消費券。