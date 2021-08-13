5倍券頻挨轟！前綠委讚馬英九「這點很誠實」：蘇貞昌跳不出迷思

▲行政院研擬發放振興5倍券，引發不少質疑聲浪。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

全實施三級警戒長達2個多月後，行政院規劃比照去年「三倍券」模式振興經濟，將推出「五倍券」，可望創造千億的效益。而在馬政府時期也曾發行過「消費券」，欲帶動金融風暴過後的經濟發展。民進黨前立委郭正亮表示，馬英九金融海嘯發的消費券，事後有做問卷調查，結果發現有70％都是替代消費，讓他大讚，「馬英九就是很誠實」。

郭正亮12日在政論節目《新聞大白話》表示，馬英九在發完消費券後做的問券調查顯示，有70％都是替代消費，而這就是負責任，主動調查有沒有創造額外消費，「馬英九就是很誠實嘛！」郭正亮認為，消費券的本質就是替代消費，因為有6個月可以使用，如果現在買，那可能未來消費就會減少，「所以總的來講，並沒有額外的消費。」

▲前總統馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）

郭正亮指出，行政院長蘇貞昌一直跳不出這樣的迷思，而行政院發言人羅秉成更是不懂經濟學，「經濟學的乘數效應認為，一定要去讓那些還會把錢花出去的人，那個乘數效應才會帶動。如果說有70%是被大的連鎖店和通路商整個吃掉，他們就收到口袋裡面去了，乘數效應是零啊！」

郭正亮提到，現在做這個5倍券，如果根據去年3倍券的經驗，大部分大賣場跟大的通路商都會提出配套折扣，所以很多人就會去換它的點數，這個高達6、7成，那這一些乘數效應就是零，「因為他們只要收走券，就放在口袋裡面去了」。

▲郭正亮認為，5倍券的乘數效應是零。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話，下同）

郭正亮接著透露，那如果是發現金的話，反而還有乘數效應，因為我們就會花費在一些小攤販、小店、早餐店等，而他們拿到這個還會再花出去，直言「這個才叫經濟學的乘數效應嘛，所以真的不知道他（羅秉成）在講什麼啦！」