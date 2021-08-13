　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5倍券頻挨轟！前綠委讚馬英九「這點很誠實」：蘇貞昌跳不出迷思

▲行政院研擬發放振興5倍券，引發不少質疑聲浪。（圖／行政院提供）

▲行政院研擬發放振興5倍券，引發不少質疑聲浪。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

全實施三級警戒長達2個多月後，行政院規劃比照去年「三倍券」模式振興經濟，將推出「五倍券」，可望創造千億的效益。而在馬政府時期也曾發行過「消費券」，欲帶動金融風暴過後的經濟發展。民進黨前立委郭正亮表示，馬英九金融海嘯發的消費券，事後有做問卷調查，結果發現有70％都是替代消費，讓他大讚，「馬英九就是很誠實」。

郭正亮12日在政論節目《新聞大白話》表示，馬英九在發完消費券後做的問券調查顯示，有70％都是替代消費，而這就是負責任，主動調查有沒有創造額外消費，「馬英九就是很誠實嘛！」郭正亮認為，消費券的本質就是替代消費，因為有6個月可以使用，如果現在買，那可能未來消費就會減少，「所以總的來講，並沒有額外的消費。」

▲▼國民黨舉行「飛虎八十暨中美合作紀念展揭幕儀式」馬英九 江啟臣 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）

郭正亮指出，行政院長蘇貞昌一直跳不出這樣的迷思，而行政院發言人羅秉成更是不懂經濟學，「經濟學的乘數效應認為，一定要去讓那些還會把錢花出去的人，那個乘數效應才會帶動。如果說有70%是被大的連鎖店和通路商整個吃掉，他們就收到口袋裡面去了，乘數效應是零啊！」

郭正亮提到，現在做這個5倍券，如果根據去年3倍券的經驗，大部分大賣場跟大的通路商都會提出配套折扣，所以很多人就會去換它的點數，這個高達6、7成，那這一些乘數效應就是零，「因為他們只要收走券，就放在口袋裡面去了」。

▲▼郭正亮認為，5倍券的乘數效應是零。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話，下同）

▲郭正亮認為，5倍券的乘數效應是零。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話，下同）

郭正亮接著透露，那如果是發現金的話，反而還有乘數效應，因為我們就會花費在一些小攤販、小店、早餐店等，而他們拿到這個還會再花出去，直言「這個才叫經濟學的乘數效應嘛，所以真的不知道他（羅秉成）在講什麼啦！」

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
快訊／父親出殯前大鬧靈堂　汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍
「8大瘦身減脂食材」曝光　睡前吃也不怕胖
霍尊約砲醜聞丟2節目　本人首現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

昔稱陳其邁超性感！市議員心疼「做到白髮眼睛腫」：超過歷屆市長

5倍券頻挨轟！前綠委讚馬英九「這點很誠實」：蘇貞昌跳不出迷思

胡杏兒發文挺尪…提「在中國工作」被指港獨！　陸網洗版逼表態

幕後／蘇揆堅持拿錢換券　下周一拍板「906萬人可否免費領」

立陶宛允許台灣設辦事處　共機連2天擾台！今派7架

陳時中稱3+11非破口　趙少康：世上有這麼厚臉皮的人？

陳時中冷回九把刀岳母猝逝　她喊話蔡英文：別讓601人死得不明白

江啟臣推動「兩岸前途國是論壇」　跨黨派、跨世代對話

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

「參與什麼啦！」　王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

屏東孕婦「離奇逆向」撞對向車 夾腿護2歲孩...當場破水胎兒不保

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

昔稱陳其邁超性感！市議員心疼「做到白髮眼睛腫」：超過歷屆市長

5倍券頻挨轟！前綠委讚馬英九「這點很誠實」：蘇貞昌跳不出迷思

胡杏兒發文挺尪…提「在中國工作」被指港獨！　陸網洗版逼表態

幕後／蘇揆堅持拿錢換券　下周一拍板「906萬人可否免費領」

立陶宛允許台灣設辦事處　共機連2天擾台！今派7架

陳時中稱3+11非破口　趙少康：世上有這麼厚臉皮的人？

陳時中冷回九把刀岳母猝逝　她喊話蔡英文：別讓601人死得不明白

江啟臣推動「兩岸前途國是論壇」　跨黨派、跨世代對話

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

「參與什麼啦！」　王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

86刑警完成「6年輪調」還要管制2年　基層怨：我們犯什麼錯了？

昔稱陳其邁超性感！市議員心疼「做到白髮眼睛腫」：超過歷屆市長

新北三峽青年農民黃昶閔　結合科技與農業生產安心蔬菜

5倍券頻挨轟！前綠委讚馬英九「這點很誠實」：蘇貞昌跳不出迷思

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護齊心抗疫守護北海岸

阿富汗人逃離家園　歐洲憂重演2015「難民危機」

「全台最大廢墟」現況曝光！剩3棟建築　其他全部剷平

「惡魔反氣旋」籠罩義大利　西西里飆48.8度高溫…歐洲史上最熱

回應「分一杯羹」質疑　錢薇娟：PLG是非常好榜樣

企業團體攜手贈移動式正壓篩檢站　助台大金山分院提升篩檢效能

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

政治熱門新聞

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

幕後／蘇揆堅持拿錢換券　周一拍板「906萬人可否免費領」

陳時中冷回九把刀岳母猝逝　她喊話蔡英文

新北最新足跡公布　7-ELEVEN、萊爾富、家樂福、水果店

王世堅被政院一句話氣炸：人民才是主人

柯文哲批陳時中：不需要否認錯誤

陳時中稱3+11非破口　他：世上有這麼厚臉皮的人？

胡杏兒發文挺尪…提「在中國工作」被指港獨！

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

快訊／北市+3確診！分佈文山、大同、信義

立陶宛允許台灣設辦事處　7架共機擾台

新北爆社區感染！最新足跡：全家、家樂福、羽球館、剉冰店

5倍券挨轟！前綠委：馬英九這點很誠實

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

更多熱門

相關新聞

幕後／蘇揆堅持拿錢換券　周一拍板「906萬人可否免費領」

幕後／蘇揆堅持拿錢換券　周一拍板「906萬人可否免費領」

行政院規劃發放5倍券振興經濟，但綠營內對必須「拿1千換5千」仍有雜音，行政院長蘇貞昌昨（12日）與民進黨立院黨團幹部溝通，會中拍板兩結論：第一、振興方案發券不發現金；第二、除了109萬中低收入戶等弱勢，擴大「免付1千元」的適用範圍。此外，傍晚也發出開會通知，邀請民進黨團全體成員和行政院相關部會首長，下周一上午9點至行政院開會討論振興5倍券。

不滿五倍券！　藍青年踢館行政院：蔡英文13年前反對消費券

不滿五倍券！　藍青年踢館行政院：蔡英文13年前反對消費券

加碼5倍券！台南抽汽車+高雄變6倍

加碼5倍券！台南抽汽車+高雄變6倍

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

五倍券最快10月上路　蘇對疫情控制有信心

五倍券最快10月上路　蘇對疫情控制有信心

關鍵字：

5倍券馬英九蘇貞昌郭正亮新聞大白話羅秉成

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

男女凌晨為何同房？　許藍方昔「淡定回答」全場傻眼

停車見毛情侶「辦事ing」網羞爆

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

威力彩前年8／12就開出過頭獎

搭錯車迷路志工神救援　牙買加贈金牌

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面