地下錢莊「年息狂收300%」！押人逼下跪凌虐　警破討債集團逮11人

▲主嫌賴姓兄弟等11人遭警方逮捕偵辦。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣警方日前破獲一起暴力討債案，犯嫌非法放款借貸，並收取高達300%之高額利息，若遇被害人無力還款，即以押人、潑漆、毆打等方式凌虐追討；警方9日將主嫌賴姓兄弟、共犯等共11人逮捕歸案，全案依法擴大偵辦中。

嘉義縣警察局竹崎分局偵查隊於109年11月間接獲多名被害人檢舉，嫌犯賴姓兄弟為首之組織犯罪集團，以竹崎鄉「恩德濟公會」會長及副會長名義自居，並以所開設之「○蓮檳榔攤」作為幫派聚集據點，從事地下錢莊非法放款借貸，並從中收取高達年息300%之利息，藉以獲取不法利益，如被害人無力償還，即遭該集團成員以恐嚇、押人、潑漆、撒冥錢、砸住處門窗等方式進行暴力討債。案經縣警局刑警大隊組成專案小組，並報請嘉義地檢署侯德人檢察官指揮偵辦，於本(8)月9日凌晨由竹崎、朴子、布袋分局、刑事警察大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、嘉義憲兵隊等單位，針對相關涉嫌人及處所總計26處15人同步實施搜索拘提查緝，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案，查扣槍枝、新臺幣現金、球棒、被害人本票、借據、汽車讓渡合約書等相關贓證物，主嫌賴姓兄弟等4名首要成員並經法院裁定羈押，全案持續擴大偵辦中。

▲被害人名下的轎車被逼讓渡。（圖／記者翁伊森翻攝）

本案歷經10月餘之蒐證調查，該集團主嫌等人見防疫期間因政府實施相關管制措施，部分行業暫時停止營業，民眾資金需求增加，遂以「快速放款、免保人」之宣傳話術，吸引民眾向該集團借貸，現場查獲之民眾借款本票，即高達百餘張；專案小組查知，該集團逼討債務之方式，係以暴力讓被害人心生恐懼，逼迫被害人償還高額利息，甚至有被害人因此再轉向他家錢莊借款以償還該集團之高利貸，陷入債務無限循環之財務困境；更甚有被害人遭該集團強行押走後，以棍、棒毆打並逼迫下跪等凌虐暴行，被迫將被害人所有之自小客車過戶讓渡等不法犯行。嘉義縣警察局於防疫期間，對於黑幫組織犯罪打擊力道並不因此鬆懈，此次同步查緝行動除逮捕相關涉案主嫌及成員外，並查扣恐嚇被害人使用之槍枝、新臺幣現金100多萬、點鈔機、球棒、擴音器、被害人本票、借據、汽車讓渡合約書、不法所得賓士廠牌轎車2部等贓證物，全案依涉嫌違反組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由、妨害名譽、重利、妨害秩序、毀損、傷害等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

由於本案查扣之被害人本票高達上百餘張，專案小組呼籲如有向該集團借貸之民眾，應主動與竹崎分局聯繫，以協助持續擴大清查相關被害事證。局長廖訓誠亦呼籲民眾，防疫期間應善用政府各類紓困措施，切勿因為資金需求、貪圖便利，即向地下非法高利貸集團借款，更勿輕信來路不明的網路融資廣告，將金融帳戶存摺、提款卡質押或轉交他人，不僅欠下高額鉅款、陷入暴力討債威脅之高度風險，亦可能淪為詐騙集團之詐騙人頭帳戶而需負法律刑責，得不償失。

▼警方查扣現金、球棒、槍枝、本票等物證。（圖／記者翁伊森翻攝）