快訊／成大碩士男找到了！為撿手機跌曾文水庫　下午尋獲遺體

▲落水的林男機車還停在現場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、林悅、莊智勝／嘉義報導

就讀成功大學研究所一年級的林姓男子昨(11日)與好友前往嘉義大埔鄉湖濱公園出遊，不料卻為了撿拾手機而不慎跌落曾文水庫中，現場水深達3至4米，警消昨下午獲報後趕赴現場搜救，今下午1時58分終於尋獲落水林男，但已成一具冰冷遺體。

警方初步調查，林男是桃園市人，昨與好友騎機車前往湖濱公園，但由於西南氣流影響，嘉義連日大雨滂沱，且公園鄰近曾文水庫，現場早已被奶茶色泥水淹沒；過程中，林男疑似為了撿手機而跌落水中，身影立即遭泥水淹沒，消失在滂沱大雨中。

警消昨下午4時許接獲通報後立即趕往現場搜救，同時出動橡皮艇、潛水員進行搜索，但截至深夜11時許仍未有發現；今早搜救行動持續，林男雙親也到場，盼能出現奇蹟，無奈下午1時58分警消尋獲林男時，他已明顯死亡。目前全案正由警方進一步調查釐清中。

成大副校長李俊璋指出，11日傍晚成大就指派軍訓室主任教官及一位教官前往處理，但晚上因天候及搜救氣瓶不足停止救災，兩位教官協助安置學生父親及同行同學，並表達成大慰問及安撫家屬及同學心情。

▼警消昨搜索到深夜。（圖／記者翁伊森翻攝）

▼今(12日)搜救行動持續中。